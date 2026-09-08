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Halk TV Ekonomi Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

Küresel piyasalarda dolar gerilerken yurt içinde döviz kurları durdurulamıyor. Dolar kuru 48,46 TL ile tarihi zirvesini tazeledi; euro 57,38 TL, sterlin ise 65,66 TL seviyesine fırlayarak rekor kırdı.

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Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

Salı sabahı küresel piyasalarda gözler, Fed'in faiz patikasına yön verecek olan kritik enflasyon göstergelerine çevrilirken döviz kurlarında hareketli bir seyir izleniyor. Piyasaların perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Cuma günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine odaklanması ve doların uluslararası arenada güç kaybetmesiyle birlikte Dolar Endeksi 98,815 puan seviyesine kadar çekildi.

Küresel ölçekte dolardaki bu sınırlı gevşemeye ve Orta Doğu hattında Tahran'ın ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit edip savaş gemilerine füze fırlatıldığını duyurmasıyla tırmanan jeopolitik risklere rağmen, yurt içi piyasada dolar kuru rekor serisini sürdürmeye devam ediyor.

Güne yükselişle başlayan dolar kuru 48,46 TL seviyesine tırmanarak tarihi zirvesini bir kez daha tazeledi. Uluslararası piyasalarda zayıflayan dolar karşısında güç kazanan majör para birimleri ise iç piyasada rekor seviyelere ulaştı; euro 57,38 TL seviyesine fırlarken, sterlin de 65,66 TL bandını test ederek tarihi yüksek düzeylere yerleşti.

8 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,45₺ 48,46₺ %0.04 07:50
Euro (EUR) 56,36₺ 56,38₺ %0.13 07:50
Sterlin (GBP) 65,63₺ 65,67₺ %0.05 07:50
Kanada Doları 34,93₺ 35,10₺ %0.08 07:50
İsviçre Frangı 59,89₺ 59,95₺ %0.14 07:50
Japon Yeni 0,31₺ 0,32₺ %0.56 07:50
Avustralya Doları 34,78₺ 34,96₺ %-0.05 07:50
Danimarka Kronu 7,50₺ 7,54₺ %0.01 07:50
Norveç Kronu 5,20₺ 5,23₺ %0.04 07:49
İsveç Kronu 5,02₺ 5,05₺ %-0.05 07:50
Çin Yuanı 7,22₺ 7,22₺ %0.03 07:50
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %-0.31 07:50
BAE Dirhemi 13,19₺ 13,20₺ %0.04 07:50
Suudi Arabistan Riyali 12,84₺ 12,90₺ %0.00 04:00

8 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,45₺
Satış 48,46₺

8 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,36₺
Satış 56,38₺

8 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,63₺
Satış 65,67₺

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.814,77₺
Satış 6.821,04₺
Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandıDolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,35₺
Satış 104,40₺
İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktıİki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

8 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.152
Değişim %0,99

8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.800$
Değişim %-0,58
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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