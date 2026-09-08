Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

Salı sabahı küresel piyasalarda gözler, Fed'in faiz patikasına yön verecek olan kritik enflasyon göstergelerine çevrilirken döviz kurlarında hareketli bir seyir izleniyor. Piyasaların perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Cuma günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine odaklanması ve doların uluslararası arenada güç kaybetmesiyle birlikte Dolar Endeksi 98,815 puan seviyesine kadar çekildi.

Küresel ölçekte dolardaki bu sınırlı gevşemeye ve Orta Doğu hattında Tahran'ın ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit edip savaş gemilerine füze fırlatıldığını duyurmasıyla tırmanan jeopolitik risklere rağmen, yurt içi piyasada dolar kuru rekor serisini sürdürmeye devam ediyor.

Güne yükselişle başlayan dolar kuru 48,46 TL seviyesine tırmanarak tarihi zirvesini bir kez daha tazeledi. Uluslararası piyasalarda zayıflayan dolar karşısında güç kazanan majör para birimleri ise iç piyasada rekor seviyelere ulaştı; euro 57,38 TL seviyesine fırlarken, sterlin de 65,66 TL bandını test ederek tarihi yüksek düzeylere yerleşti.

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