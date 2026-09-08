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Halk TV Ekonomi İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

Doların geri çekilmesi ve Orta Doğu'daki füze gerilimi gümüşü hareketlendirdi. Altınla paralel tırmanan ons gümüş küresel piyasalarda 67 dolara fırlarken, yurt içinde gram gümüş 104 TL eşiğini aştı.

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İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı
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8 Eylül sabahında gümüş fiyatları, ABD dolarının küresel çapta güç kaybetmesi ve piyasa aktörlerinin Fed'in para politikası rotasını belirleyecek enflasyon rakamlarına odaklanmasıyla birlikte altınla paralel olarak güçlü bir toparlanma sergiledi.

ABD'de açıklanan ve istihdam piyasasında toparlanmaya işaret ederek faiz artırımı ihtimallerini canlı tutan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin ardından gelen iki günlük satıcılı seyrin sonrasında, gerileyen dolar ve Orta Doğu'da tırmanan tansiyon gümüş piyasasına da taze bir ivme kazandırdı.

Tahran yönetiminin ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine füze fırlatıldığını açıklaması jeopolitik riskleri yukarı taşırken, güvenli liman talebiyle desteklenen altın ile birlikte hareket eden ons gümüş küresel piyasalarda 67 dolar seviyesine tırmandı. Bu yükselişin yurt içine yansımasıyla birlikte iç piyasada gram gümüş de değer kazanarak 104 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

8 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 104,35₺ 104,40₺ %1.33 07:50
Ons Gümüş $ 66,99$ 67,02$ %1.28 07:50

8 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,35₺
Satış 104,40₺

8 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,99$
Satış 67,02$

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.814,77₺
Satış 6.821,04₺
Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandıDolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,45₺ 48,46₺ %0.04 07:50
Euro (EUR) 56,36₺ 56,38₺ %0.13 07:50
Sterlin (GBP) 65,63₺ 65,67₺ %0.05 07:50
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8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

8 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.152
Değişim %0,99

8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.800$
Değişim %-0,58
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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