İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

8 Eylül sabahında gümüş fiyatları, ABD dolarının küresel çapta güç kaybetmesi ve piyasa aktörlerinin Fed'in para politikası rotasını belirleyecek enflasyon rakamlarına odaklanmasıyla birlikte altınla paralel olarak güçlü bir toparlanma sergiledi.

ABD'de açıklanan ve istihdam piyasasında toparlanmaya işaret ederek faiz artırımı ihtimallerini canlı tutan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin ardından gelen iki günlük satıcılı seyrin sonrasında, gerileyen dolar ve Orta Doğu'da tırmanan tansiyon gümüş piyasasına da taze bir ivme kazandırdı.

Tahran yönetiminin ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine füze fırlatıldığını açıklaması jeopolitik riskleri yukarı taşırken, güvenli liman talebiyle desteklenen altın ile birlikte hareket eden ons gümüş küresel piyasalarda 67 dolar seviyesine tırmandı. Bu yükselişin yurt içine yansımasıyla birlikte iç piyasada gram gümüş de değer kazanarak 104 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

8 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

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8 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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