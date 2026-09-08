Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

Salı günü altın fiyatları, ABD dolarının küresel çapta geri çekilmesi ve yatırımcıların odağını Fed'in para politikasını belirleyecek kritik enflasyon verilerine çevirmesiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda gözler perşembe günü açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilirken, Fed'in olası faiz hamlelerine dair sinyaller bekleniyor.

Ons altın, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ve ABD işgücü piyasasında toparlanmaya işaret eden verilerin ardından son iki seansta gerilemişti. Ancak zayıflayan doların yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yeniden alevlenmesi altın tarafındaki alımları yeniden canlandırdı.

Tahran yönetiminin ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine gelişmiş füze fırlatıldığını duyurması, tarafların karşılıklı saldırılarının ardından bölgedeki çatışmaların tırmanma riskini canlı tuttu. Bu gelişmelerin etkisiyle toparlanan ons altın 4 bin 430 doların üzerinde dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 900 TL eşiğini aşarak güçlü seyrini sürdürdü.

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