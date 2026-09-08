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Halk TV Ekonomi Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

Doların geri çekilmesi ve Orta Doğu'da tırmanan füze kriziyle altın yeniden atağa kalktı. Ons altın 4 bin 430 doları aşarken, gram altın 6 bin 900 TL eşiğini geride bıraktı.

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Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı
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Salı günü altın fiyatları, ABD dolarının küresel çapta geri çekilmesi ve yatırımcıların odağını Fed'in para politikasını belirleyecek kritik enflasyon verilerine çevirmesiyle yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda gözler perşembe günü açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile cuma günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına çevrilirken, Fed'in olası faiz hamlelerine dair sinyaller bekleniyor.

Ons altın, geçtiğimiz cuma günü açıklanan ve ABD işgücü piyasasında toparlanmaya işaret eden verilerin ardından son iki seansta gerilemişti. Ancak zayıflayan doların yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yeniden alevlenmesi altın tarafındaki alımları yeniden canlandırdı.

Tahran yönetiminin ABD'yi "ekonomik savaş" ile tehdit etmesi ve ABD savaş gemilerine gelişmiş füze fırlatıldığını duyurması, tarafların karşılıklı saldırılarının ardından bölgedeki çatışmaların tırmanma riskini canlı tuttu. Bu gelişmelerin etkisiyle toparlanan ons altın 4 bin 430 doların üzerinde dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da 6 bin 900 TL eşiğini aşarak güçlü seyrini sürdürdü.

8 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.910,84₺ 6.912,26₺ %0.73 07:45
Ons Altın $ 4.436,32$ 4.436,84$ %0.69 07:45
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 140.300,00$ 140.400,00$ %0.00 17:01

8 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.814,77₺
Satış 6.821,04₺

8 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.436,32$
Satış 4.436,84$

8 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 140.300,00$
Satış 140.400,00$

8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 104,35₺
Satış 104,38₺
İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktıİki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,45₺ 48,46₺ %0.04 07:45
Euro (EUR) 56,36₺ 56,38₺ %0.13 07:45
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,68₺ %0.05 07:45
Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldiRekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

8 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.152
Değişim %0,99

8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.784$
Değişim %-0,60
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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