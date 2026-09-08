Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı
Haftanın ilk gününü yüzde 0,99'luk toparlanmayla kapatan Borsa İstanbul, salı gününe temkinli başladı. Kritik eşiğin üzerinde tutunan BIST 100 endeksi, yeni seansın açılışında adeta yerinde sayarak 14 bin 151 puanda yatay kaldı.
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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde sergilediği güçlü toparlanmanın ardından yeni güne yatay ve temkinli bir başlangıç yaptı. Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 oranında değer kazanarak tamamladı. Önceki kapanışa göre 139,17 puanlık artış kaydeden endeks, pazartesi seansını 14 bin 151,59 puandan kapatarak kritik eşiğin üzerinde tutunmayı başardı.
Haftanın ikinci işlem günü olan salı seansına ise BIST 100 endeksi adeta yerinde sayarak başladı. Açılışta yüzde 0,0015 gibi sembolik bir artışla yalnızca 0,21 puan yukarı yönlü hareket eden endeks, güne 14 bin 151,80 puandan giriş yaparak yatay bir seyir sergiledi.
8 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.125
|Günlük değişim
|%-0.19
|Gün içi düşük
|14.097
|Gün içi yüksek
|14.159
|Önceki kapanış
|14.152
|Saat
|11:00
8 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|MIATK
|37,12
|%9,95
|MMCAS
|56,35
|%9,74
|AKHAN
|41,20
|%6,19
|GIPTA
|80,00
|%5,06
|BVSAN
|115,90
|%4,70
8 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|HEDEF
|44,84
|%-10,00
|ODINE
|1.071,00
|%-10,00
|GUNDG
|1.018,00
|%-9,99
|KTLEV
|34,58
|%-9,99
|BIGEN
|122,80
|%-9,97
8 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SASA
|2,60
|226.438.297,80
|TUPRS
|399,00
|77.852.880,00
|AKBNK
|73,40
|76.560.016,80
|THYAO
|296,50
|74.437.807,50
|ASELS
|392,00
|58.593.416,00
8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,46₺
|48,46₺
|%0.05
|10:59
|Euro (EUR)
|56,31₺
|56,32₺
|%0.03
|11:00
|Sterlin (GBP)
|65,62₺
|65,63₺
|%0.00
|11:00
8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|76.92
|Motorin
|88.89
|LPG
|34.99
8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi