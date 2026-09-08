Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde sergilediği güçlü toparlanmanın ardından yeni güne yatay ve temkinli bir başlangıç yaptı. Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 oranında değer kazanarak tamamladı. Önceki kapanışa göre 139,17 puanlık artış kaydeden endeks, pazartesi seansını 14 bin 151,59 puandan kapatarak kritik eşiğin üzerinde tutunmayı başardı.

Haftanın ikinci işlem günü olan salı seansına ise BIST 100 endeksi adeta yerinde sayarak başladı. Açılışta yüzde 0,0015 gibi sembolik bir artışla yalnızca 0,21 puan yukarı yönlü hareket eden endeks, güne 14 bin 151,80 puandan giriş yaparak yatay bir seyir sergiledi.

8 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim MIATK 37,12 %9,95 MMCAS 56,35 %9,74 AKHAN 41,20 %6,19 GIPTA 80,00 %5,06 BVSAN 115,90 %4,70

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HEDEF 44,84 %-10,00 ODINE 1.071,00 %-10,00 GUNDG 1.018,00 %-9,99 KTLEV 34,58 %-9,99 BIGEN 122,80 %-9,97

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SASA 2,60 226.438.297,80 TUPRS 399,00 77.852.880,00 AKBNK 73,40 76.560.016,80 THYAO 296,50 74.437.807,50 ASELS 392,00 58.593.416,00

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI