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Halk TV Ekonomi Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı

Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı

Haftanın ilk gününü yüzde 0,99'luk toparlanmayla kapatan Borsa İstanbul, salı gününe temkinli başladı. Kritik eşiğin üzerinde tutunan BIST 100 endeksi, yeni seansın açılışında adeta yerinde sayarak 14 bin 151 puanda yatay kaldı.

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Dünkü güçlü toparlanmanın ardından frene bastı: BIST 100 güne yatay başladı

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde sergilediği güçlü toparlanmanın ardından yeni güne yatay ve temkinli bir başlangıç yaptı. Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 oranında değer kazanarak tamamladı. Önceki kapanışa göre 139,17 puanlık artış kaydeden endeks, pazartesi seansını 14 bin 151,59 puandan kapatarak kritik eşiğin üzerinde tutunmayı başardı.

Haftanın ikinci işlem günü olan salı seansına ise BIST 100 endeksi adeta yerinde sayarak başladı. Açılışta yüzde 0,0015 gibi sembolik bir artışla yalnızca 0,21 puan yukarı yönlü hareket eden endeks, güne 14 bin 151,80 puandan giriş yaparak yatay bir seyir sergiledi.

8 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.125
Günlük değişim %-0.19
Gün içi düşük 14.097
Gün içi yüksek 14.159
Önceki kapanış 14.152
Saat 11:00

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
MIATK 37,12 %9,95
MMCAS 56,35 %9,74
AKHAN 41,20 %6,19
GIPTA 80,00 %5,06
BVSAN 115,90 %4,70

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HEDEF 44,84 %-10,00
ODINE 1.071,00 %-10,00
GUNDG 1.018,00 %-9,99
KTLEV 34,58 %-9,99
BIGEN 122,80 %-9,97

8 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SASA 2,60 226.438.297,80
TUPRS 399,00 77.852.880,00
AKBNK 73,40 76.560.016,80
THYAO 296,50 74.437.807,50
ASELS 392,00 58.593.416,00

8 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.814,77₺
Satış 6.821,04₺
Dolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandıDolar gevşedi, Orta Doğu karıştı: Altın fiyatları yeniden şahlandı

8 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,70₺
Satış 102,73₺
İki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktıİki günlük düşüş tek hamlede silindi: Gümüş piyasası yeniden atağa kalktı

8 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,46₺ 48,46₺ %0.05 10:59
Euro (EUR) 56,31₺ 56,32₺ %0.03 11:00
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %0.00 11:00
Rekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldiRekor fırtınası durmak bilmiyor: Dolar, euro ve sterlin peş peşe yükseldi

8 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
Petrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyorPetrol uçtukça uçuyor: Akaryakıtta zam tehtidi büyüyor

8 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.462$
Değişim %-1,01
Orta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştıOrta Doğu'daki kıvılcım kriptoyu vurdu: Bitcoin kritik koridora sıkıştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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