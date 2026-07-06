Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

Altın fiyatlarındaki hareketliliğe paralel bir seyir izleyen gümüş, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesine tutunmaya çalışıyor.

Günün erken saatlerinde güçlü bir alım dalgasıyla karşılaşan gümüşün gram fiyatı yurt içinde 95 TL'nin üzerine çıkarken, ons fiyatı ise küresel piyasalarda 63 dolar sınırını aştı.

Ancak sabah saatlerinde yönünü aşağı çeviren fiyatlar, erken saatlerdeki kazançlarını koruyamadı ve sert bir geri çekilme yaşadı. Yaşanan bu kar satışlarının ardından gram gümüş 93 TL seviyesine, ons gümüş ise 61,81 dolara geriledi.

Gün içi zirvelerinden uzaklaşan gümüş, her iki birimde de yaklaşık %1 oranında değer kaybı kaydetti. Yatırımcılar, faiz baskısının hafiflemesiyle emtia piyasasında oluşan hareketliliği ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Fed tutanaklarının piyasaya yansımalarını takip ediyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

6 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.85 Motorin 64.69 LPG 31.19

6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI