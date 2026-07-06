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Halk TV Ekonomi Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

ABD istihdam verilerinin ardından zirveye tırmanan gümüş, kar satışlarıyla sert geriledi. Gün içinde 95 lirayı aşan gram gümüş 93 liraya çekilirken, küresel piyasalarda 63 dolar sınırını gören ons gümüş ise 61,81 dolara indi.

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Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü
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Altın fiyatlarındaki hareketliliğe paralel bir seyir izleyen gümüş, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesine tutunmaya çalışıyor.

Günün erken saatlerinde güçlü bir alım dalgasıyla karşılaşan gümüşün gram fiyatı yurt içinde 95 TL'nin üzerine çıkarken, ons fiyatı ise küresel piyasalarda 63 dolar sınırını aştı.

Ancak sabah saatlerinde yönünü aşağı çeviren fiyatlar, erken saatlerdeki kazançlarını koruyamadı ve sert bir geri çekilme yaşadı. Yaşanan bu kar satışlarının ardından gram gümüş 93 TL seviyesine, ons gümüş ise 61,81 dolara geriledi.

Gün içi zirvelerinden uzaklaşan gümüş, her iki birimde de yaklaşık %1 oranında değer kaybı kaydetti. Yatırımcılar, faiz baskısının hafiflemesiyle emtia piyasasında oluşan hareketliliği ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Fed tutanaklarının piyasaya yansımalarını takip ediyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 93,03₺ 93,06₺ %-0.73 08:08
Ons Gümüş $ 61,80$ 61,82$ %-0.77 08:08

6 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,03₺
Satış 93,06₺

6 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,80$
Satış 61,82$

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.295,29₺
Satış 6.302,68₺
Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşteSon iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,82₺ 46,82₺ %0.03 08:08
Euro (EUR) 53,54₺ 53,56₺ %0.06 08:07
Sterlin (GBP) 62,49₺ 62,51₺ %-0.08 08:08
Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyorDolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.85
Motorin 64.69
LPG 31.19

6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.418
Değişim %0,00

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.210$
Değişim %0,84
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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