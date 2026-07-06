Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasıyla kazandığı yukarı yönlü ivmeyi koruyarak iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte küçük bir değer kaybı yaşansa da gram altın yurt içinde 6 bin 200 TL, ons altın ise küresel piyasalarda 4 bin 100 dolar sınırının üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, kalıcı enflasyon ve uzun süre yüksek kalacak faiz oranlarına yönelik endişeleri hafifleterek altın fiyatlarına nefes aldırmıştı. Bu gelişmeyle birlikte haftalık bazda %2'den fazla değer kazanan değerli metal, dört haftadır süren düşüş trendine de son vermiş oldu.

Yatırımcılar şimdi, Fed'in para politikası rotasına dair yeni ipuçları edinmek için çarşamba günü açıklanacak olan 16-17 Haziran toplantısının tutanaklarını bekliyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

6 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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