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Halk TV Ekonomi Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

ABD istihdam verileriyle yükselen altın, küresel piyasalarda gücünü koruyor. Haftalık bazda yüzde 2'den fazla değer kazanan ons altın 4 bin 100 dolar, gram altın ise yurt içinde 6 bin 200 lira sınırının üzerinde seyrediyor.

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Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte
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Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasıyla kazandığı yukarı yönlü ivmeyi koruyarak iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte küçük bir değer kaybı yaşansa da gram altın yurt içinde 6 bin 200 TL, ons altın ise küresel piyasalarda 4 bin 100 dolar sınırının üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, kalıcı enflasyon ve uzun süre yüksek kalacak faiz oranlarına yönelik endişeleri hafifleterek altın fiyatlarına nefes aldırmıştı. Bu gelişmeyle birlikte haftalık bazda %2'den fazla değer kazanan değerli metal, dört haftadır süren düşüş trendine de son vermiş oldu.

Yatırımcılar şimdi, Fed'in para politikası rotasına dair yeni ipuçları edinmek için çarşamba günü açıklanacak olan 16-17 Haziran toplantısının tutanaklarını bekliyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.252,13₺ 6.252,92₺ %-0.49 08:05
Ons Altın $ 4.153,64$ 4.154,44$ %-0.50 08:05
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 134.100,00$ 134.200,00$ %0.00 12:50

6 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.295,29₺
Satış 6.302,68₺

6 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.153,64$
Satış 4.154,44$

6 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 134.100,00$
Satış 134.200,00$

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,92₺
Satış 92,95₺
Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndüYükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,81₺ 46,82₺ %0.03 08:05
Euro (EUR) 53,55₺ 53,56₺ %0.06 08:05
Sterlin (GBP) 62,49₺ 62,51₺ %-0.08 08:05
Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyorDolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.85
Motorin 64.69
LPG 31.19

6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.418
Değişim %-0,26

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.207$
Değişim %0,83
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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