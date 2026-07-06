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Halk TV Ekonomi Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

Fed açıklamalarıyla küresel piyasalarda dalgalanan dolar, yurt içinde yükselişini sürdürerek yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Haftanın ilk gününde 46,82 lirayı gören doların yanı sıra euro 53,57 liradan, sterlin ise 62,53 liradan alıcı buluyor.

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Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

Geçtiğimiz hafta Fed'den gelen açıklamaların ardından düşüşe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Fed'in faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik mesajlarıyla 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 101 puanın altına inen ve 100,572 puana kadar gerileyen endeks, küresel piyasaların açılmasıyla birlikte yükselerek 100,946 puana ulaştı ve yeniden 101 puan sınırına dayandı.

Küresel piyasalardaki bu dalgalanmaya rağmen yurt içinde dolar kuru yükseliş trendini sürdürüyor. 6 Temmuz Pazartesi sabahı dolar, 46,82 TL seviyesinden işlem görerek yeni bir tarihi rekor kırdı.

Küresel bazda dolar karşısında değer kaybeden euro ise Türk lirası karşısında dirençli duruşunu koruyarak 53,57 TL'den alıcı buluyor. Zirve seviyesine yakın seyreden sterlin ise hafif bir düşüşle 62,53 TL seviyelerinde işlem görüyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,81₺ 46,82₺ %0.03 08:07
Euro (EUR) 53,55₺ 53,56₺ %0.06 08:07
Sterlin (GBP) 62,47₺ 62,52₺ %-0.09 08:07
Kanada Doları 32,80₺ 32,96₺ %-0.04 08:07
İsviçre Frangı 58,23₺ 58,24₺ %-0.09 08:07
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.35 08:06
Avustralya Doları 32,30₺ 32,46₺ %-0.14 08:06
Danimarka Kronu 7,13₺ 7,16₺ %-0.06 08:06
Norveç Kronu 4,74₺ 4,76₺ %0.11 08:06
İsveç Kronu 4,83₺ 4,85₺ %0.69 08:06
Çin Yuanı 6,89₺ 6,89₺ %-0.09 08:07
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.02 08:07
BAE Dirhemi 12,75₺ 12,75₺ %0.03 08:07
Suudi Arabistan Riyali 12,40₺ 12,46₺ %-0.26 04:00

6 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,81₺
Satış 46,82₺

6 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,55₺
Satış 53,56₺

6 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,47₺
Satış 62,52₺

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.295,29₺
Satış 6.302,68₺
Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşteSon iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 92,97₺
Satış 93,00₺
Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndüYükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.85
Motorin 64.69
LPG 31.19

6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.418
Değişim %-0,26

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.225$
Değişim %0,87
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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