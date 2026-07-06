Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

Geçtiğimiz hafta Fed'den gelen açıklamaların ardından düşüşe geçen dolar endeksi, yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Fed'in faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik mesajlarıyla 23 Haziran'dan bu yana ilk kez 101 puanın altına inen ve 100,572 puana kadar gerileyen endeks, küresel piyasaların açılmasıyla birlikte yükselerek 100,946 puana ulaştı ve yeniden 101 puan sınırına dayandı.

Küresel piyasalardaki bu dalgalanmaya rağmen yurt içinde dolar kuru yükseliş trendini sürdürüyor. 6 Temmuz Pazartesi sabahı dolar, 46,82 TL seviyesinden işlem görerek yeni bir tarihi rekor kırdı.

Küresel bazda dolar karşısında değer kaybeden euro ise Türk lirası karşısında dirençli duruşunu koruyarak 53,57 TL'den alıcı buluyor. Zirve seviyesine yakın seyreden sterlin ise hafif bir düşüşle 62,53 TL seviyelerinde işlem görüyor.

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