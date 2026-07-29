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Halk TV Ekonomi Fed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyor

Fed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyor

Kripto piyasalarında gözler Fed’in açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla Bitcoin 64 bin, Ethereum ise bin 900 doları aştı.

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Fed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyor
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Küresel piyasalarda tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, kripto para piyasalarında toplam değer 2,26 trilyon dolar seviyesindeki temkinli ve yatay seyrini koruyor. Son 24 saatlik zaman diliminde dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla Bitcoin 62 bin 900 dolar seviyelerinden 64 bin 100 doların üzerine çıkarken, Ethereum da bin 869 dolardan bin 910 dolara kadar ivmelendi.

Fiyatlardaki bu kısa vadeli toparlanmaya rağmen ana direnç hatları henüz kırılamadı. Haziran başından bu yana devam eden genel satış baskısı ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde Ethereum 2 bin dolar kritik psikolojik sınırını aşmakta zorlanırken, 73 bin dolardan gerileyen Bitcoin de 66 bin dolar seviyesindeki direnç engelini aşabilmiş değil. Piyasada kalıcı bir yön kırılımı ve yükseliş ivmesi için yatırımcılar bu akşam Fed kararı sonrası verilecek mesajlara kilitlenmiş durumda.

29 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.498$ %0.86 63.562$ 64.518$ -
Ethereum (ETH) 1.916$ %-0.18 1.885$ 1.929$ -

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 3,65 $ +%30,72
Lighter (LIT) 2,33 $ +%6,78
Jupiter (JUP) 0,1925 $ +%5,91

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
LayerZero (ZRO) 0,7959 $ -%9,10
Pump.fun (PUMP) 0,001849 $ -%8,54
Midnight (NIGHT) 0,01779 $ -%8,53

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺
Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlikPiyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,68₺
Satış 88,70₺
Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyorKarar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,40₺ 47,40₺ %0.04 10:45
Euro (EUR) 54,05₺ 54,06₺ %0.18 10:45
Sterlin (GBP) 63,09₺ 63,10₺ %0.16 10:45
Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyorKarar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19
Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktıOrta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı

29 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.642
Değişim %-0,34
Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyorBorsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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