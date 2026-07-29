Fed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyor

Küresel piyasalarda tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, kripto para piyasalarında toplam değer 2,26 trilyon dolar seviyesindeki temkinli ve yatay seyrini koruyor. Son 24 saatlik zaman diliminde dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla Bitcoin 62 bin 900 dolar seviyelerinden 64 bin 100 doların üzerine çıkarken, Ethereum da bin 869 dolardan bin 910 dolara kadar ivmelendi.

Fiyatlardaki bu kısa vadeli toparlanmaya rağmen ana direnç hatları henüz kırılamadı. Haziran başından bu yana devam eden genel satış baskısı ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde Ethereum 2 bin dolar kritik psikolojik sınırını aşmakta zorlanırken, 73 bin dolardan gerileyen Bitcoin de 66 bin dolar seviyesindeki direnç engelini aşabilmiş değil. Piyasada kalıcı bir yön kırılımı ve yükseliş ivmesi için yatırımcılar bu akşam Fed kararı sonrası verilecek mesajlara kilitlenmiş durumda.

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