Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor
Borsa İstanbul'da Pazartesi günkü sert kayıpların ardından Salı günü de düşüş sürdü. Yüzde 0,63 gerileyerek günü 13 bin 687 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, Çarşamba sabahına 13 bin 692 puandan yatay bir başlangıç yaptı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Pazartesi günkü sert düşüşün ardından salı gününe de hafif alıcılı başlayan Borsa İstanbul, gün içinde tepki vermekte zorlanarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Salı günü yüzde 0,63 oranında değer kaybederek 86,91 puan gerileyen BIST 100 endeksi, günü 13 bin 687,86 puandan tamamladı. Son düşüşle birlikte endeksin 1 haftalık kaybı yüzde 3,19’a, 1 aylık gerilemesi ise yüzde 3,49 seviyesine ulaştı.
Dünkü kayıpların ardından BIST 100 endeksi, çarşamba sabahına yüzde 0,03 oranında sınırlı bir artış ve sadece 4,45 puan yükselişle 13 bin 692,31 puandan yatay bir başlangıç yaptı.
29 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|13.642
|Günlük değişim
|%-0.34
|Gün içi düşük
|13.604
|Gün içi yüksek
|13.722
|Önceki kapanış
|13.688
|Saat
|10:45
29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|METEN
|24,20
|%10,00
|BANVT
|164,00
|%6,42
|YYAPI
|0,90
|%4,65
|ISFIN
|20,08
|%4,64
|KERVN
|8,16
|%4,62
29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BIGEN
|114,70
|%-9,97
|GUNDG
|2.131,00
|%-9,97
|SKBNK
|8,59
|%-9,96
|BARMA
|27,86
|%-9,95
|KONTR
|3,83
|%-9,88
29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SARAE
|97,40
|286.852.253,00
|BIGEN
|114,70
|120.293.001,40
|YKBNK
|33,00
|93.191.208,00
|ALBTN
|37,20
|59.027.918,40
|ASELS
|357,50
|49.985.292,50
29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,40₺
|47,40₺
|%0.04
|10:45
|Euro (EUR)
|54,05₺
|54,06₺
|%0.18
|10:45
|Sterlin (GBP)
|63,09₺
|63,10₺
|%0.16
|10:45
29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.10
|Motorin
|77.21
|LPG
|31.19
29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi