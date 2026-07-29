Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor

Pazartesi günkü sert düşüşün ardından salı gününe de hafif alıcılı başlayan Borsa İstanbul, gün içinde tepki vermekte zorlanarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Salı günü yüzde 0,63 oranında değer kaybederek 86,91 puan gerileyen BIST 100 endeksi, günü 13 bin 687,86 puandan tamamladı. Son düşüşle birlikte endeksin 1 haftalık kaybı yüzde 3,19’a, 1 aylık gerilemesi ise yüzde 3,49 seviyesine ulaştı.

Dünkü kayıpların ardından BIST 100 endeksi, çarşamba sabahına yüzde 0,03 oranında sınırlı bir artış ve sadece 4,45 puan yükselişle 13 bin 692,31 puandan yatay bir başlangıç yaptı.

29 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim METEN 24,20 %10,00 BANVT 164,00 %6,42 YYAPI 0,90 %4,65 ISFIN 20,08 %4,64 KERVN 8,16 %4,62

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BIGEN 114,70 %-9,97 GUNDG 2.131,00 %-9,97 SKBNK 8,59 %-9,96 BARMA 27,86 %-9,95 KONTR 3,83 %-9,88

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SARAE 97,40 286.852.253,00 BIGEN 114,70 120.293.001,40 YKBNK 33,00 93.191.208,00 ALBTN 37,20 59.027.918,40 ASELS 357,50 49.985.292,50

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI