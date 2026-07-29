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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor

Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor

Borsa İstanbul'da Pazartesi günkü sert kayıpların ardından Salı günü de düşüş sürdü. Yüzde 0,63 gerileyerek günü 13 bin 687 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, Çarşamba sabahına 13 bin 692 puandan yatay bir başlangıç yaptı.

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Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor

Pazartesi günkü sert düşüşün ardından salı gününe de hafif alıcılı başlayan Borsa İstanbul, gün içinde tepki vermekte zorlanarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Salı günü yüzde 0,63 oranında değer kaybederek 86,91 puan gerileyen BIST 100 endeksi, günü 13 bin 687,86 puandan tamamladı. Son düşüşle birlikte endeksin 1 haftalık kaybı yüzde 3,19’a, 1 aylık gerilemesi ise yüzde 3,49 seviyesine ulaştı.

Dünkü kayıpların ardından BIST 100 endeksi, çarşamba sabahına yüzde 0,03 oranında sınırlı bir artış ve sadece 4,45 puan yükselişle 13 bin 692,31 puandan yatay bir başlangıç yaptı.

29 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.642
Günlük değişim %-0.34
Gün içi düşük 13.604
Gün içi yüksek 13.722
Önceki kapanış 13.688
Saat 10:45

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
METEN 24,20 %10,00
BANVT 164,00 %6,42
YYAPI 0,90 %4,65
ISFIN 20,08 %4,64
KERVN 8,16 %4,62

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BIGEN 114,70 %-9,97
GUNDG 2.131,00 %-9,97
SKBNK 8,59 %-9,96
BARMA 27,86 %-9,95
KONTR 3,83 %-9,88

29 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SARAE 97,40 286.852.253,00
BIGEN 114,70 120.293.001,40
YKBNK 33,00 93.191.208,00
ALBTN 37,20 59.027.918,40
ASELS 357,50 49.985.292,50

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺
Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlikPiyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,68₺
Satış 88,70₺

Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyorKarar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,40₺ 47,40₺ %0.04 10:45
Euro (EUR) 54,05₺ 54,06₺ %0.18 10:45
Sterlin (GBP) 63,09₺ 63,10₺ %0.16 10:45
Karar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısındaKarar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısında

29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19
Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktıOrta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.498$
Değişim %0,86
Fed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyorFed kararı öncesi temkinli seyir: Kripto para piyasasında kritik bekleyiş sürüyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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