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Halk TV Ekonomi Karar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısında

Karar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısında

Fed faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dolar endeksi gerilerken, iç piyasada rekor serisi devam ediyor. Müdahalelere rağmen 47,39 lirayla tüm zamanların zirvesini tazeleyen doların yanı sıra euro da 54,07 liraya tırmandı.

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Karar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısında

Bu akşam saat 21:00’de açıklanacak kritik Fed faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dolar endeksi gevşeme göstererek 101,289 puana kadar geriledi. Karar öncesi küresel ölçekte dolarda geri çekilme yaşansa da, iç piyasada dolar üzerindeki yukarı yönlü baskı sürdü. Yurt içinde tüm müdehalelere rağmen rekor serisini devam ettiren dolar kuru, 47,39 TL seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek zirvesini tazeledi.

Dolar endeksindeki zayıflamanın küresel majör para birimlerini desteklemesiyle birlikte euro tarafında yön yukarı döndü. Yeniden yükselişe geçen euro, 54,07 TL seviyesine tırmanarak daha önce test ettiği 54,10 TL'lik rekor eşiğine oldukça yaklaştı. Sterlin ise iç piyasada 63,07 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, kurlardaki rekor hareketliliğinin ardından net yön tayini için tamamen akşam açıklanacak Fed faiz kararına ve karar sonrası verilecek mesajlara kilitlenmiş durumda.

29 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,39₺ 47,40₺ %0.03 07:45
Euro (EUR) 54,07₺ 54,09₺ %0.21 07:45
Sterlin (GBP) 63,06₺ 63,09₺ %0.13 07:45
Kanada Doları 33,52₺ 33,69₺ %0.12 07:45
İsviçre Frangı 58,04₺ 58,06₺ %0.37 07:45
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.31 07:45
Avustralya Doları 32,81₺ 32,97₺ %-0.43 07:45
Danimarka Kronu 7,20₺ 7,24₺ %0.14 07:44
Norveç Kronu 4,88₺ 4,91₺ %0.20 07:45
İsveç Kronu 4,88₺ 4,90₺ %0.14 07:45
Çin Yuanı 7,00₺ 7,00₺ %0.03 07:45
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.05 07:45
BAE Dirhemi 12,90₺ 12,91₺ %0.04 07:45
Suudi Arabistan Riyali 12,58₺ 12,64₺ %0.13 04:00

29 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,39₺
Satış 47,40₺

29 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,07₺
Satış 54,09₺

29 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,06₺
Satış 63,09₺

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺
Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlikPiyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,51₺
Satış 87,53₺
Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyorKarar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %-0,63

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.867$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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