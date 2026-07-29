Karar saat 21:00'de açıklanacak: Döviz piyasalarında gözler kritik Fed toplantısında

Bu akşam saat 21:00’de açıklanacak kritik Fed faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda dolar endeksi gevşeme göstererek 101,289 puana kadar geriledi. Karar öncesi küresel ölçekte dolarda geri çekilme yaşansa da, iç piyasada dolar üzerindeki yukarı yönlü baskı sürdü. Yurt içinde tüm müdehalelere rağmen rekor serisini devam ettiren dolar kuru, 47,39 TL seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek zirvesini tazeledi.

Dolar endeksindeki zayıflamanın küresel majör para birimlerini desteklemesiyle birlikte euro tarafında yön yukarı döndü. Yeniden yükselişe geçen euro, 54,07 TL seviyesine tırmanarak daha önce test ettiği 54,10 TL'lik rekor eşiğine oldukça yaklaştı. Sterlin ise iç piyasada 63,07 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar, kurlardaki rekor hareketliliğinin ardından net yön tayini için tamamen akşam açıklanacak Fed faiz kararına ve karar sonrası verilecek mesajlara kilitlenmiş durumda.

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