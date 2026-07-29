Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

Küresel gümüş piyasalarında bu akşam saat 21:00’de açıklanacak Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh’un yönlendirmeleri öncesinde temkinli bir duruş hakim. Karar öncesinde merkez bankalarının enflasyona karşı sıkı duruş mesajları beklenirken, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri gümüş üzerindeki baskıyı dengeliyor.

İran’ın bölgedeki ABD unsurlarına balistik füzelerle saldırması ve ABD ile Suudi Arabistan’ın Irak’taki İran bağlantılı gruplara yönelik karşı saldırıları jeopolitik riskleri tırmandırarak güvenli liman arayışını diri tutuyor.

Artan jeopolitik gerilim ile Fed öncesi bekle-gör anlayışının kıskacında kalan ons gümüş, uluslararası piyasalarda 57 ile 58 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası fiyatlardaki bu sıkışmaya paralel olarak iç piyasada gram gümüş yeni günde 86 TL ile 88 TL bandında işlem görüyor.

Karar saati yaklaştıkça piyasalarda oynaklığın artması, Fed açıklamaları ve diplomatik kanallardan gelecek yeni haberlerle birlikte gümüşte net bir yön kırılımı yaşanması bekleniyor.

29 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

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