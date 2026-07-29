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Halk TV Ekonomi Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

Fed’in faiz kararı öncesinde Orta Doğu'daki füze saldırıları ve tırmanan askeri gerilim, gümüş fiyatlarına da yansıdı. Ons fiyatı 57-58 dolar bandına sıkışırken, gram gümüş iç piyasada 86-88 lira seviyelerinde seyrediyor.

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Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor
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Küresel gümüş piyasalarında bu akşam saat 21:00’de açıklanacak Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh’un yönlendirmeleri öncesinde temkinli bir duruş hakim. Karar öncesinde merkez bankalarının enflasyona karşı sıkı duruş mesajları beklenirken, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleri gümüş üzerindeki baskıyı dengeliyor.

İran’ın bölgedeki ABD unsurlarına balistik füzelerle saldırması ve ABD ile Suudi Arabistan’ın Irak’taki İran bağlantılı gruplara yönelik karşı saldırıları jeopolitik riskleri tırmandırarak güvenli liman arayışını diri tutuyor.

Artan jeopolitik gerilim ile Fed öncesi bekle-gör anlayışının kıskacında kalan ons gümüş, uluslararası piyasalarda 57 ile 58 dolar bandında dalgalı bir seyir izliyor. Uluslararası fiyatlardaki bu sıkışmaya paralel olarak iç piyasada gram gümüş yeni günde 86 TL ile 88 TL bandında işlem görüyor.

Karar saati yaklaştıkça piyasalarda oynaklığın artması, Fed açıklamaları ve diplomatik kanallardan gelecek yeni haberlerle birlikte gümüşte net bir yön kırılımı yaşanması bekleniyor.

29 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 87,51₺ 87,53₺ %0.60 07:45
Ons Gümüş $ 57,44$ 57,45$ %0.55 07:45

29 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,51₺
Satış 87,53₺

29 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,44$
Satış 57,45$

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺
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29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,39₺ 47,40₺ %0.03 07:45
Euro (EUR) 54,07₺ 54,09₺ %0.21 07:45
Sterlin (GBP) 63,06₺ 63,09₺ %0.13 07:45
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29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %-0,63

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.867$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Fed Faiz Faiz Kararı Ekonomi Piyasalar
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