Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Zidane imzayı attı: İlk maçına Kocaeli'de çıkacak

Zidane imzayı attı: İlk maçına Kocaeli'de çıkacak

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli teknik adam 4 yıllık sözleşmeye imzayı atarken, ilk maçına Kocaeli'de çıkacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Zidane imzayı attı: İlk maçına Kocaeli'de çıkacak

Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Zinedine Zidane getirildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki çalıştırıcıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

''BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR''

İmza töreninin ardından konuşan Zidane, "Her zaman söylediğim gibi Fransa Milli Takımı'ndan daha büyük hiçbir şey yok. Bundan dolayı Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Kayıtlar başladı: 28 Eylül'de sona erecekKayıtlar başladı: 28 Eylül'de sona erecek

REAL MADRID'İ ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid'i çalıştıran Zidane, İspanyol ekibiyle 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'şer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İLK MAÇINA KOCAELİ'DE ÇIKACAK

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, ilk resmi maçını UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda Türkiye ile oynayacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fransa Türkiye Kocaeli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro