Kayıtlar başladı: 28 Eylül'de sona erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Hizmetleri Başkanlığı ile Spor İstanbul tarafından 2016’dan bu yana her yıl düzenlenen ve şehrin en sevilen koşu etkinliklerinden biri olan İstanbul’u Koşuyorum’da Avrupa etabı için geri sayım başladı. 4 Ekim Pazar günü Yenikapı parkurunda düzenlenecek etkinliğin kayıt dönemi açıldı.

İKİ KATEGORİDE TOPLAM 8 BİN KİŞİ KOŞACAK

5K ve 10K olmak üzere iki kategoride düzenlenecek İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında kayıt ücreti 750 TL olarak belirlendi. 10K için 6 bin 500, 5K için bin 500 kişi olmak üzere toplamda 8 bin kişi kontenjanla açılan kayıt dönemi 28 Eylül Pazartesi günü sonlanacak. Yenikapı’da binlerle birlikte koşma heyecanını yaşamak isteyen kişiler, etkinliğe dair tüm detaylara istanbulukosuyorum.istanbul adresinden ulaşabilirken, kayıtlarını da event.spor.istanbul adresinden yaptırabilecek.

MARATON İÇİN KRİTER KOŞU FIRSATI

1 Kasım Pazar günü 48’incisi düzenlenecek Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’na katılmak isteyen koşucular için de İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında elde edilecek derecelerin ayrı bir önemi olacak.

Maratondaki 15,5K kategorisinde yarışmak için gereken “son bir yıl içinde Türkiye Atletizm Federasyonu onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 10K koşusunu 1:30:00 zaman diliminde bitirmiş olmak” kriterini karşılayamayan koşucular, İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında elde edecekleri dereceyle maratondaki 15,5K koşusuna kayıt yaptırmak için gereken şartı sağlayabilecek.

186 BİN LİRALIK PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabında 5K yarışına 14 yaş ve üstü, 10K yarışına ise 16 yaş ve üstü sporcular katılacak. 10K kategorisinde erkekler ve kadınlar klasmanlarında birincilere 25’er bin, ikincilere 20’şer bin, üçüncülere 15’er bin, dördüncülere 10’ar bin, beşincilere 8’er bin, altıncılara 6’şar bin, yedincilere 5’er bin ve sekizincilere 4’er bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca hem 10K hem de 5K kategorilerinde kendi klasmanlarında ilk 3’e giren sporculara ödül töreninde kupa takdim edilecek.

13 YAŞ KATEGORİSİNDE KUPA MÜCADELESİ

10K kategorisinde bu yıl da 13 farklı yaş kategorisi bulunacak. 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş aralıklarında tasniflenecek yarışçılar, bulundukları yaş kategorisinin kadın ve erkek klasmanlarında ilk 3’e girmeleri halinde de kupa kazanacak.