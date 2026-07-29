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Halk TV Ekonomi Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilimin ortasında gözler Fed’in bu akşam açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Güvenli liman talebi ve karar öncesi temkinli bekleyişin kıskacındaki ons altın 4 bin dolar sınırında dengeleniyor.

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Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik
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Küresel piyasaların odağında bu akşam saat 21:00’de açıklanacak Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon ile faiz patikasına dair yapacağı açıklamalar yer alıyor. Altın fiyatları karar öncesinde yatay ve temkinli bir seyir izlerken; İngiltere ve Japonya merkez bankalarının da bu hafta faizleri sabit tutarak enflasyonist risklere karşı temkinli duruşlarını korumaları bekleniyor.

Öte yandan jeopolitik tarafta tırmanan gerilim güvenli liman talebini canlı tutuyor. ABD ordusunun, İran’ın Orta Doğu’daki ABD güçlerine yönelik başlattığı füze saldırılarını engellediğini duyurmasının ardından; İran Devrim Muhafızları Ürdün’deki bir ABD hava üssü ile ana komuta merkezini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan’ın da Irak’taki İran bağlantılı gruplara yönelik karşı saldırılar düzenlemesi bölgesel kriz riskini yeniden tırmandırdı.

Sıcak çatışma haberleri ile Fed öncesi bekleyişin arasında kalan ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 10 dolar ile 4 bin 35 dolar bandında dar aralıkta dalgalanıyor. Küresel taraftaki bu harekete paralel olarak iç piyasada gram altın yeni günde 6 bin 110 TL ile 6 bin 140 TL seviyeleri arasında dengelenme çabasını sürdürüyor.

Piyasalar, akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararı ve sonrasındaki haber akışıyla birlikte altında yönün netleşmesini bekliyor.

29 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.134,27₺ 6.135,56₺ %-0.03 07:45
Ons Altın $ 4.026,03$ 4.026,61$ %-0.06 07:45
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.650,00$ 128.750,00$ %0.00 17:04

29 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺

29 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.026,03$
Satış 4.026,61$

29 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.650,00$
Satış 128.750,00$

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,51₺
Satış 87,53₺
Karar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyorKarar saati yaklaşıyor: Gümüş fiyatları dalgalanıyor

29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,39₺ 47,40₺ %0.03 07:45
Euro (EUR) 54,07₺ 54,09₺ %0.21 07:45
Sterlin (GBP) 63,06₺ 63,09₺ %0.13 07:45
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29 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.688
Değişim %-0,63

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.867$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Fed Faiz Faiz Kararı Ekonomi Piyasalar
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