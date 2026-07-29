Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

Küresel piyasaların odağında bu akşam saat 21:00’de açıklanacak Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un enflasyon ile faiz patikasına dair yapacağı açıklamalar yer alıyor. Altın fiyatları karar öncesinde yatay ve temkinli bir seyir izlerken; İngiltere ve Japonya merkez bankalarının da bu hafta faizleri sabit tutarak enflasyonist risklere karşı temkinli duruşlarını korumaları bekleniyor.

Öte yandan jeopolitik tarafta tırmanan gerilim güvenli liman talebini canlı tutuyor. ABD ordusunun, İran’ın Orta Doğu’daki ABD güçlerine yönelik başlattığı füze saldırılarını engellediğini duyurmasının ardından; İran Devrim Muhafızları Ürdün’deki bir ABD hava üssü ile ana komuta merkezini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. ABD ve Suudi Arabistan’ın da Irak’taki İran bağlantılı gruplara yönelik karşı saldırılar düzenlemesi bölgesel kriz riskini yeniden tırmandırdı.

Sıcak çatışma haberleri ile Fed öncesi bekleyişin arasında kalan ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 10 dolar ile 4 bin 35 dolar bandında dar aralıkta dalgalanıyor. Küresel taraftaki bu harekete paralel olarak iç piyasada gram altın yeni günde 6 bin 110 TL ile 6 bin 140 TL seviyeleri arasında dengelenme çabasını sürdürüyor.

Piyasalar, akşam saatlerinde açıklanacak Fed kararı ve sonrasındaki haber akışıyla birlikte altında yönün netleşmesini bekliyor.

29 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

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29 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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