335 metrelik dev gemi limana yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla’nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyer gemiyle 2 bin 988 yolcu geldi. Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki “Aroya” ve Fransa bayraklı 182 metrelik “Club Med 2”, yolcu limanı iskelesine yanaştı.

Marmaris’ten yola çıkan Aroya’da çoğunluğu Suudi Arabistanlı 2 bin 693 yolcu ve bin 151 personel bulunduğu aktarıldı.

Sisam Limanı’ndan gelen, dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan 5 direkli “Club Med 2”de ise çoğunluğu Fransız 295 yolcu ile 209 personel yer alıyor.

TURİSTLER ŞEHİR TURUNA ÇIKTI

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra çarşıyı ve tarihi turistik mekanları gezmek için şehir turuna çıktı. Akşam saatlerinde yola çıkacak “Aroya”nın sonraki durağı Kaş Limanı, “Club Med 2”nin ise İstanköy olacak. (AA)