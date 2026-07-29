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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı

Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda aksayan tanker trafiği petrol fiyatlarını tırmandırdı. Küresel piyasalardaki bu yükseliş, motorine yapılan 1,31 liralık indirimin ardından pompa fiyatlarını yeniden riske soktu.

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Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı
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ABD ve Suudi Arabistan’ın, Suudi petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırılarından sorumlu tuttukları Irak’taki İran yanlısı gruplara yönelik ortak hava harekatı düzenlemesi ve İran’ın ABD güçlerine attığı balistik füzelerin engellenmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

Karşılıklı misillemelerin ardından İran'ın suçlamaları "büyük bir hesap hatası" olarak nitelemesi ve küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndan salı günü sadece 5 ticari geminin geçebilmesi, tanker trafiğindeki aksamanın boyutunu ve arz güvenliği riskini gözler önüne serdi.

Müzakere umutlarının yerini yeniden sıcak çatışmalara ve sevkiyat kısıtlarına bırakması, küresel petrol piyasalarında fiyatların tekrar tırmanışa geçmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü yeni tırmanış ve jeopolitik gerginlik takip edilirken, iç piyasada salı günü motorine yapılan 1 TL 31 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününe yeni bir fiyat değişimi olmadan başlandı.

Ancak Orta Doğu'daki son füze ve hava saldırıları sonrası küresel petrolde yaşanan yükseliş, önümüzdeki günlerde pompa fiyatları üzerindeki indirim beklentilerini zora sokabilir.

Brent Petrol
Değer 84,68$
Değişim %3,30

29 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.10
Motorin 77.21
LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.94
Motorin 77.06
LPG 30.59

29 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.06
Motorin 78.32
LPG 31.29

29 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.35
Motorin 78.60
LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.120,90₺
Satış 6.126,95₺
Piyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlikPiyasaların kaderi bu akşam çizilecek: Altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik

29 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,54₺
Satış 88,57₺
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29 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,40₺ 47,40₺ %0.04 10:49
Euro (EUR) 54,07₺ 54,08₺ %0.20 10:50
Sterlin (GBP) 63,08₺ 63,09₺ %0.15 10:50
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29 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.635
Değişim %-0,38
Borsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyorBorsa İstanbul'da kan kaybı sürüyor: Düşüşler art arda geliyor

29 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.516$
Değişim %0,89
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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