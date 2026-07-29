Orta Doğu'da karşılıklı füzeler atıldı, sevkiyat durdu: Akaryakıtta indirim beklentisi rafa kalktı

ABD ve Suudi Arabistan’ın, Suudi petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırılarından sorumlu tuttukları Irak’taki İran yanlısı gruplara yönelik ortak hava harekatı düzenlemesi ve İran’ın ABD güçlerine attığı balistik füzelerin engellenmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

Karşılıklı misillemelerin ardından İran'ın suçlamaları "büyük bir hesap hatası" olarak nitelemesi ve küresel ticaretin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndan salı günü sadece 5 ticari geminin geçebilmesi, tanker trafiğindeki aksamanın boyutunu ve arz güvenliği riskini gözler önüne serdi.

Müzakere umutlarının yerini yeniden sıcak çatışmalara ve sevkiyat kısıtlarına bırakması, küresel petrol piyasalarında fiyatların tekrar tırmanışa geçmesine neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü yeni tırmanış ve jeopolitik gerginlik takip edilirken, iç piyasada salı günü motorine yapılan 1 TL 31 kuruşluk indirimin ardından çarşamba gününe yeni bir fiyat değişimi olmadan başlandı.

Ancak Orta Doğu'daki son füze ve hava saldırıları sonrası küresel petrolde yaşanan yükseliş, önümüzdeki günlerde pompa fiyatları üzerindeki indirim beklentilerini zora sokabilir.

29 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.10 Motorin 77.21 LPG 31.19

29 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.94 Motorin 77.06 LPG 30.59

29 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.06 Motorin 78.32 LPG 31.29

29 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.35 Motorin 78.60 LPG 31.19

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