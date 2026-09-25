İndirim sevinci 24 saat sürdü: Akaryakıtta fırtına dinmiyor

Akaryakıt fiyatlarında son iki haftadır süregelen olağanüstü dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 TL psikolojik sınırını aşarak tarihi zirvelere ulaşan motorin fiyatları, dün tabelalara yansıyan 5 TL 50 kuruşluk sert indirimin ardından bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. 24 Eylül'de 90,90 TL seviyesine kadar gerileyen motorinin litresi, 25 Eylül günü yürürlüğe giren 2 lira 60 kuruşluk yeni zamla birlikte 93,50 TL seviyesine tırmandı. Benzin fiyatı ise 80,40 TL düzeyindeki yerini korudu. Peş peşe gelen zam ve indirim dalgasıyla son iki haftada tabelaların sürekli değiştiği akaryakıt piyasasında, sürücüler fiyat hareketlerini takip etmekte zorlanıyor.

Küresel enerji cephesinde ise petrol fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, New York'ta yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD ile İran arasında bir ateşkes ihtimalini masaya yatırırken, diğer yanda Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarının tedarik zincirini koparma riskini tartıyor.

Görüşmelere yakın kaynakların aktardığına göre, New York'taki ABD ve İran heyetleri savaştan kademeli bir çıkış planı üzerinde müzakereler yürütüyor. Söz konusu yol haritasının, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden uluslararası ticarete açmasını, buna karşılık Washington'ın da İran üzerindeki ekonomik ablukayı kaldırmasını içerdiği belirtiliyor. Diplomatik süreç hız kazanırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün yaptığı açıklamada savaşın ne zaman sona ereceğini belirlemenin tamamen ABD'ye bağlı olduğunu vurguladı.

Şubat ayının sonunda patlak veren savaştan bu yana küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatlarının yaklaşık beşte birinin kesintiye uğraması nedeniyle petrol piyasaları son derece hassas bir zeminde bulunuyor. Husilerin Suudi Arabistan altyapısına yönelik yeni saldırı tehditlerine karşılık ateşkes umutlarının belirmesi, cuma seansında ham petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.

25 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

25 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.30 Motorin 93.30 LPG 34.40

25 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.40 Motorin 94.60 LPG 35.09

25 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.70 Motorin 94.90 LPG 34.99

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