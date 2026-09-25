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Halk TV Ekonomi Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı

Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı

Fed'in şahin mesajları ve güçlenen dolar, gümüşü haftanın son işlem gününde vurdu. Sabah saatlerindeki kazanımlarını silerek çakılan ons gümüş 63 dolara çekilirken, gram gümüş psikolojik eşiği kırarak 99 liraya geriledi.

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Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı
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Gümüş fiyatları da haftanın son işlem gününde altındaki satış dalgasına eşlik ederek yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Günün ilk saatlerinde sergilediği yükseliş çabasını koruyamayan kıymetli metal, sabah saatlerinde gelen yoğun satış baskısıyla adeta çakıldı. Derinleşen kayıplarla birlikte spot piyasada ons gümüş 63 dolara kadar çekilirken, yurt içinde gram gümüş kritik psikolojik eşiğin altına sarkarak 99 TL seviyesine geriledi ve haftalık bazda belirgin bir kayba yöneldi.

Fiyatlamalardaki bu sert çekilmede, güçlenen ABD doları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen agresif sıkılaşma mesajları belirleyici rol oynuyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz artırımının ardından hem Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson hem de New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonu dizginlemek adına ek faiz artırımlarının zorunlu olabileceğine işaret etmesi, borçlanma maliyetlerinin tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini pekiştirdi.

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak tanımlayarak daha sıkı bir para politikası patikasına işaret etmesi, Hazine tahvil getirilerini diri tutarken faiz getirisi sağlamayan kıymetli metallerden kaçışı hızlandırdı. Makroekonomik cepheden esen bu güçlü faiz rüzgarı, gümüş piyasasındaki toparlanma çabalarını tamamen bastırarak haftanın son gününde satışların derinleşmesine neden oldu.

25 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 100,26₺ 100,28₺ %-0.05 07:45
Ons Gümüş $ 63,70$ 63,71$ %-0.19 07:45

25 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,26₺
Satış 100,28₺

25 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 63,70$
Satış 63,71$

25 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.685,44₺
Satış 6.691,71₺
Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!

25 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,95₺ 48,96₺ %0.09 07:45
Euro (EUR) 55,70₺ 55,72₺ %0.09 07:44
Sterlin (GBP) 64,71₺ 64,78₺ %0.00 07:45
Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandıSoluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

25 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

25 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.888
Değişim %0,00

25 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.278$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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