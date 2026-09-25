Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı

Gümüş fiyatları da haftanın son işlem gününde altındaki satış dalgasına eşlik ederek yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Günün ilk saatlerinde sergilediği yükseliş çabasını koruyamayan kıymetli metal, sabah saatlerinde gelen yoğun satış baskısıyla adeta çakıldı. Derinleşen kayıplarla birlikte spot piyasada ons gümüş 63 dolara kadar çekilirken, yurt içinde gram gümüş kritik psikolojik eşiğin altına sarkarak 99 TL seviyesine geriledi ve haftalık bazda belirgin bir kayba yöneldi.

Fiyatlamalardaki bu sert çekilmede, güçlenen ABD doları ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen agresif sıkılaşma mesajları belirleyici rol oynuyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz artırımının ardından hem Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson hem de New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonu dizginlemek adına ek faiz artırımlarının zorunlu olabileceğine işaret etmesi, borçlanma maliyetlerinin tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini pekiştirdi.

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleyi en önemli öncelik olarak tanımlayarak daha sıkı bir para politikası patikasına işaret etmesi, Hazine tahvil getirilerini diri tutarken faiz getirisi sağlamayan kıymetli metallerden kaçışı hızlandırdı. Makroekonomik cepheden esen bu güçlü faiz rüzgarı, gümüş piyasasındaki toparlanma çabalarını tamamen bastırarak haftanın son gününde satışların derinleşmesine neden oldu.

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