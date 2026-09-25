Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!

Cuma gününde altın fiyatları, günün erken saatlerinde sergilediği sınırlı yukarı yönlü atağın ardından yeniden satış baskısıyla karşılaşarak yönünü tekrar aşağı çevirdi. Güçlenen ABD doları ve Fed'in enflasyonu dizginlemek adına faiz oranlarını tahmin edilenden çok daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentilerin sertleşmesi, kıymetli metal üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Hafta boyunca süren kâr satışları ve sıkılaşma tedirginliğiyle birlikte ons altın, haftalık bazda kayba yöneldi. Ons altın 4 bin 270 dolar civarından işlem görürken, gram altının fiyatı da 6 bin 720 TL civarına kadar geriledi.

Piyasalardaki faiz baskısının yeniden tırmanışa geçmesinde, Fed yetkililerinden gelen ardı ardına şahin açıklamalar belirleyici oldu. Geçtiğimiz hafta politika faizinde yapılan 25 baz puanlık artırımın ardından konuşan iki kritik Fed yöneticisi, kabul edilemez düzeydeki yüksek enflasyonu dizginleyebilmek için ek faiz artırımlarının zorunlu olabileceğine işaret etti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson "Enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek en önemli önceliğimiz ve istihdam piyasasına yönelik riskleri yol boyunca dikkatle tartarırken bizi bu hedefe ulaştıracak politika patikasını destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

New York Fed Başkanı John Williams da benzer bir ton kullanarak para politikasında daha sıkı adımların yolda olduğunu vurguladı. Fed'in etkili isimlerinden gelen bu net sıkılaşma mesajları ve Hazine tahvil getirilerindeki güçlü duruş, güvenli liman talebini baskılayarak haftanın son işlem gününde altındaki geri çekilmeyi pekiştirdi.

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