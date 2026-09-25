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Halk TV Ekonomi Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

Fed'in şahin mesajlarıyla küresel çapta tırmanan dolar, iç piyasada 48,96 TL ile rekor tazeledi. Euro 55,71 TL'ye, sterlin ise 64,74 TL seviyesine çakıldı.

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Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

Cuma gününde döviz piyasalarında, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler doların küresel egemenliğini pekiştirdi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ve New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonla mücadele kapsamında ek faiz artırımlarının gerekliliğine işaret etmesi, küresel para piyasalarında dolara olan talebi tırmandırdı. Yeşile dönen sermaye akışıyla birlikte Dolar Endeksi 101,275 puana tırmanırken, Amerikan doları haftayı belirgin bir küresel kazançla kapatma rotasına girdi.

Uluslararası arenada doların sergilediği bu güçlü ralli, yurt içinde Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak yeni bir sıçramayı beraberinde getirdi. Dünkü 48,85 TL seviyesinden güne 11 kuruşluk hızlı bir yükselişle başlayan dolar kuru, 48,96 TL seviyesinden el değiştirerek kritik 49 TL eşiğinin hemen sınırına dayandı ve rekor seviyelerini tazeledi.

Doların küresel çapta güç kazanması ve endeksin 101 puanın üzerindeki tırmanışını sürdürmesi ise diğer majör para birimlerindeki düşüş trendini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 56 TL seviyesinin üzerinde seyreden suro, iç piyasada gerileyerek 55,71 TL seviyesine indi. Benzer şekilde kısa süre önce 66 TL sınırını aşan sterlin de sert kayıplarla 64,74 TL düzeyine kadar çekilerek haftanın son işlem gününde aşağı yönlü seyrini korudu.

25 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,95₺ 48,96₺ %0.09 07:45
Euro (EUR) 55,70₺ 55,72₺ %0.09 07:44
Sterlin (GBP) 64,71₺ 64,78₺ %0.00 07:45
Kanada Doları 34,44₺ 34,61₺ %-0.08 07:44
İsviçre Frangı 59,06₺ 59,12₺ %-0.01 07:44
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.29 07:42
Avustralya Doları 34,18₺ 34,35₺ %-0.03 07:45
Danimarka Kronu 7,41₺ 7,45₺ %-0.07 07:44
Norveç Kronu 5,11₺ 5,14₺ %-0.28 07:44
İsveç Kronu 4,91₺ 4,93₺ %-0.07 07:44
Çin Yuanı 7,28₺ 7,29₺ %0.02 07:45
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.07 07:45
BAE Dirhemi 13,33₺ 13,33₺ %0.09 07:45
Suudi Arabistan Riyali 12,95₺ 13,01₺ %-0.17 04:00

25 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,95₺
Satış 48,96₺

25 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,70₺
Satış 55,72₺

25 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,71₺
Satış 64,78₺

25 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.685,44₺
Satış 6.691,71₺
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25 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,26₺
Satış 100,28₺
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25 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

25 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.888
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25 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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