Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

Cuma gününde döviz piyasalarında, Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler doların küresel egemenliğini pekiştirdi. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ve New York Fed Başkanı John Williams'ın enflasyonla mücadele kapsamında ek faiz artırımlarının gerekliliğine işaret etmesi, küresel para piyasalarında dolara olan talebi tırmandırdı. Yeşile dönen sermaye akışıyla birlikte Dolar Endeksi 101,275 puana tırmanırken, Amerikan doları haftayı belirgin bir küresel kazançla kapatma rotasına girdi.

Uluslararası arenada doların sergilediği bu güçlü ralli, yurt içinde Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak yeni bir sıçramayı beraberinde getirdi. Dünkü 48,85 TL seviyesinden güne 11 kuruşluk hızlı bir yükselişle başlayan dolar kuru, 48,96 TL seviyesinden el değiştirerek kritik 49 TL eşiğinin hemen sınırına dayandı ve rekor seviyelerini tazeledi.

Doların küresel çapta güç kazanması ve endeksin 101 puanın üzerindeki tırmanışını sürdürmesi ise diğer majör para birimlerindeki düşüş trendini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde 56 TL seviyesinin üzerinde seyreden suro, iç piyasada gerileyerek 55,71 TL seviyesine indi. Benzer şekilde kısa süre önce 66 TL sınırını aşan sterlin de sert kayıplarla 64,74 TL düzeyine kadar çekilerek haftanın son işlem gününde aşağı yönlü seyrini korudu.

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