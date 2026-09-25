Satışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyor

Borsa İstanbul'da hafta boyunca süren fon kaynaklı likidite baskısı ve küresel faiz tedirginliği, dün satışların adeta çığ gibi büyümesine yol açtı. Perşembe gününe yüzde 0,60 azalışla 13 bin 172,44 puandan başlayan BIST 100 endeksi, seans boyu derinleşen satış dalgasını durduramayarak günü yüzde 2,74 oranında sert bir değer kaybı ve 363,52 puanlık düşüşle 12 bin 888,33 puandan tamamladı. Satışların genele yayılmasıyla birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi 110,6 milyar lira seviyesine ulaştı ve endeks kritik 13 bin puan psikolojik desteğinin altına sarktı.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından haftanın son işlem gününe temkinli başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma seansına yatay bir açılışla giriş yaptı. Endeks, açılışta önceki kapanışına göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 oranında sınırlı bir azalışla 12 bin 885,57 puana indi.

25 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

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Son (TL) Günlük Değişim KLGYO 3,99 %6,40 CITAS 98,90 %6,29 PSDTC 98,80 %5,61 BLCYT 1,88 %5,03 GATEG 183,90 %4,97

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ANELE 62,10 %-10,00 MAGEN 16,11 %-10,00 CEOEM 19,98 %-10,00 RALYH 117,00 %-10,00 DOGUB 25,74 %-10,00

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) AKMGY 226,50 138.873.492,00 THYAO 292,25 63.528.136,00 AKSGY 9,43 48.993.348,11 ASELS 368,25 42.199.608,75 AKBNK 71,15 39.807.357,75

25 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

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25 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

25 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI