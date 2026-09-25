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Halk TV Ekonomi Satışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyor

Satışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyor

Borsa İstanbul'da dünkü sert satış dalgasının ardından haftanın son gününe temkinli başlandı. Kritik 13 bin desteğinin altına inen BIST 100 endeksi, cuma seansını 12 bin 885 puandan yatay bir açılışla karşıladı.

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Satışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyor

Borsa İstanbul'da hafta boyunca süren fon kaynaklı likidite baskısı ve küresel faiz tedirginliği, dün satışların adeta çığ gibi büyümesine yol açtı. Perşembe gününe yüzde 0,60 azalışla 13 bin 172,44 puandan başlayan BIST 100 endeksi, seans boyu derinleşen satış dalgasını durduramayarak günü yüzde 2,74 oranında sert bir değer kaybı ve 363,52 puanlık düşüşle 12 bin 888,33 puandan tamamladı. Satışların genele yayılmasıyla birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi 110,6 milyar lira seviyesine ulaştı ve endeks kritik 13 bin puan psikolojik desteğinin altına sarktı.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından haftanın son işlem gününe temkinli başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma seansına yatay bir açılışla giriş yaptı. Endeks, açılışta önceki kapanışına göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 oranında sınırlı bir azalışla 12 bin 885,57 puana indi.

25 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.926
Günlük değişim %0.29
Gün içi düşük 12.886
Gün içi yüksek 12.997
Önceki kapanış 12.888
Saat 10:55

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KLGYO 3,99 %6,40
CITAS 98,90 %6,29
PSDTC 98,80 %5,61
BLCYT 1,88 %5,03
GATEG 183,90 %4,97

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ANELE 62,10 %-10,00
MAGEN 16,11 %-10,00
CEOEM 19,98 %-10,00
RALYH 117,00 %-10,00
DOGUB 25,74 %-10,00

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
AKMGY 226,50 138.873.492,00
THYAO 292,25 63.528.136,00
AKSGY 9,43 48.993.348,11
ASELS 368,25 42.199.608,75
AKBNK 71,15 39.807.357,75

25 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.685,44₺
Satış 6.691,71₺
Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!

25 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,37₺
Satış 100,40₺
Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandıSabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı

25 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,96₺ 48,97₺ %0.10 10:55
Euro (EUR) 55,80₺ 55,80₺ %0.25 10:55
Sterlin (GBP) 64,81₺ 64,82₺ %0.12 10:55
Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandıSoluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

25 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99
İndirim sevinci 24 saat sürdü: Akaryakıtta fırtına dinmiyorİndirim sevinci 24 saat sürdü: Akaryakıtta fırtına dinmiyor

25 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.988$
Değişim %-0,48
Kripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılarKripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılar
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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