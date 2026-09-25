Kripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılar

Kripto para piyasalarında, makroekonomik cepheden gelen faiz baskısı ve sektörde patlak veren büyük ölçekli bir siber saldırının gölgesinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yüzde 5,18 ile 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesine tırmanması, risksiz getiri eşiğini yukarı çekerek kripto varlıklar üzerinde sert bir rüzgar estirdi. Son 24 saatte yüzde 2,5 oranında gerileyen toplam piyasa değeri, kayıpların ardından 2,88 trilyon dolar seviyesine indi.

Sektörün iç dinamiklerinde ise devasa bir güvenlik zafiyeti şoku yaşandı. Kripto para borsası Bitget, Kuzey Kore bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve 352 milyon dolarlık varlığın hortumlandığı bir siber saldırının ardından para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Borsanın 464 milyon dolarlık koruma fonunun tüm kullanıcı kayıplarını karşılayacağı bildirilse de, olay sektör genelinde güvenlik endişelerini tırmandırdı. Hem borsa riskleri hem de makroekonomik baskılar yatırımcıları defansif kalmaya zorlarken, "kaliteye kaçış" eğilimiyle birlikte Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 58,58 seviyesine yükseldi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 50 haftalık hareketli ortalamasını yeniden geri kazanmasının ardından dar bir fiyat aralığında tutunma mücadelesi veriyor. Yaşanan sert satış dalgasına ve borsa hackine rağmen lider kripto para, taban seviyelerini koruyarak konsolidasyon sürecini sürdürüyor.

Altcoin pazarında ise satış baskısı daha belirgin hissediliyor. Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yatay bir performans sergileyerek 2 bin 600 - 2 bin 675 dolar bandında dengelendi.

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