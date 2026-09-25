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Halk TV Ekonomi Kripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılar

Kripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılar

ABD tahvil faizlerindeki tırmanış ve Bitget borsasındaki 352 milyon dolarlık siber soygun kripto pazarını sarstı. Toplam büyüklük 2,88 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin sarsıntıya rağmen pazar hakimiyetini artırdı.

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Kripto piyasasında kriz dalgası: 352 milyon doları tek hamlede çaldılar
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Kripto para piyasalarında, makroekonomik cepheden gelen faiz baskısı ve sektörde patlak veren büyük ölçekli bir siber saldırının gölgesinde satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yüzde 5,18 ile 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesine tırmanması, risksiz getiri eşiğini yukarı çekerek kripto varlıklar üzerinde sert bir rüzgar estirdi. Son 24 saatte yüzde 2,5 oranında gerileyen toplam piyasa değeri, kayıpların ardından 2,88 trilyon dolar seviyesine indi.

Sektörün iç dinamiklerinde ise devasa bir güvenlik zafiyeti şoku yaşandı. Kripto para borsası Bitget, Kuzey Kore bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve 352 milyon dolarlık varlığın hortumlandığı bir siber saldırının ardından para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Borsanın 464 milyon dolarlık koruma fonunun tüm kullanıcı kayıplarını karşılayacağı bildirilse de, olay sektör genelinde güvenlik endişelerini tırmandırdı. Hem borsa riskleri hem de makroekonomik baskılar yatırımcıları defansif kalmaya zorlarken, "kaliteye kaçış" eğilimiyle birlikte Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 58,58 seviyesine yükseldi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 50 haftalık hareketli ortalamasını yeniden geri kazanmasının ardından dar bir fiyat aralığında tutunma mücadelesi veriyor. Yaşanan sert satış dalgasına ve borsa hackine rağmen lider kripto para, taban seviyelerini koruyarak konsolidasyon sürecini sürdürüyor.

Altcoin pazarında ise satış baskısı daha belirgin hissediliyor. Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yatay bir performans sergileyerek 2 bin 600 - 2 bin 675 dolar bandında dengelendi.

25 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 84.002$ %-0.44 83.751$ 84.888$ -
Ethereum (ETH) 2.672$ %-0.66 2.668$ 2.700$ -

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Quant (QNT) 97,48 $ +%35,81
Ondo (ONDO) 0,5351 $ +%23,97
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2302 $ +%15,77

25 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Lighter (LIT) 4,93 $ -%6,67
Pudgy Penguins (PENGU) 0,009509 $ -%5,76
Pieverse (PIEVERSE) 1,60 $ -%3,55

25 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.685,44₺
Satış 6.691,71₺
Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!Sabah yükseldi, sonra çakıldı: Fed yetkilileri konuştu, altın tepetaklak oldu!

25 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 100,40₺
Satış 100,42₺
Sabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandıSabah toparlanmaya çalıştı ama tutunamadı: Gümüşten kaçış hızlandı

25 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,96₺ 48,97₺ %0.08 10:49
Euro (EUR) 55,79₺ 55,80₺ %0.24 10:50
Sterlin (GBP) 64,81₺ 64,82₺ %0.12 10:50
Soluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandıSoluksuz tırmanıyor: Dolar 49 TL sınırına dayandı

25 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99
İndirim sevinci 24 saat sürdü: Akaryakıtta fırtına dinmiyorİndirim sevinci 24 saat sürdü: Akaryakıtta fırtına dinmiyor

25 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.919
Değişim %0,24
Satışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyorSatışlar çığ gibi büyüdü: BIST 100 düşmeye devam ediyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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