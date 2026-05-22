Dün akşam saatlerinde hafif yükseliş gösteren gümüş, bu sabah dalgalanmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 89 doları görerek büyük yükseliş yaşayan gümüş, bu hafta ortasında 73 dolara gerilemişti. Zor da olsa 75 dolar sınırını aşan ons gümüş bugün 76,64 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta 130 TL'ye ulaşan gram gümüş ise çarşamba günü 107 TL'ye kadar gerilemişti. 110 TL sınırını geçen gram gümüş de bugün 112,38 TL'den işlem görüyor.

22 MAYIS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 112,29 TL 112,38 TL %+1,06 07:17 Ons gümüş 76,57 $ 76,64 $ %+1,86 07:18

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 21 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026 Fark Gram gümüş (satış) 110,32 TL 112,38 TL +2,06 TL Ons gümüş (satış) 75,39 $ 76,64 $ +1,25 $

22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.655,70 TL

Gram altın satış: 6.656,60 TL

22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7267 TL

Dolar satış: 45,7455 TL

Euro alış: 53,0978 TL

Euro satış: 53,1184 TL

Sterlin alış: 60,9713 TL

Sterlin satış: 61,2770 TL

22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

22 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

