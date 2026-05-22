Geçen hafta zirveydi, bu hafta dipten döndü: Gümüş toparlanmaya çalışıyor
Geçen hafta 89 dolara fırlayan ons gümüş, bu hafta 73 dolara geriledikten sonra toparlanma çabası içerisinde.
Dün akşam saatlerinde hafif yükseliş gösteren gümüş, bu sabah dalgalanmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 89 doları görerek büyük yükseliş yaşayan gümüş, bu hafta ortasında 73 dolara gerilemişti. Zor da olsa 75 dolar sınırını aşan ons gümüş bugün 76,64 dolardan işlem görüyor.
Geçen hafta 130 TL'ye ulaşan gram gümüş ise çarşamba günü 107 TL'ye kadar gerilemişti. 110 TL sınırını geçen gram gümüş de bugün 112,38 TL'den işlem görüyor.
22 MAYIS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|112,29 TL
|112,38 TL
|%+1,06
|07:17
|Ons gümüş
|76,57 $
|76,64 $
|%+1,86
|07:18
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|21 Mayıs 2026
|22 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|110,32 TL
|112,38 TL
|+2,06 TL
|Ons gümüş (satış)
|75,39 $
|76,64 $
|+1,25 $
22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.655,70 TL
Gram altın satış: 6.656,60 TL
22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,7267 TL
Dolar satış: 45,7455 TL
Euro alış: 53,0978 TL
Euro satış: 53,1184 TL
Sterlin alış: 60,9713 TL
Sterlin satış: 61,2770 TL
22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
22 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
22 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
22 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
22 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum