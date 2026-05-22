CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Borsası yerle bir oldu. Dün seans kapanmasına yakın, 17:40 civarında gelen mutlak butlan kararı sonrası Bist 100 endeksi yüzde dakikalar içinde 848,13 puan geriledi. Borsanın çöküşüyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi aktive edildi.

Bist 100 endeksi son bir ayda yüzde 9,43, mutlak butlan kararı ile yüzde 6,05 oranında değer kaybetmiş oldu. Geçtiğimiz hafta seans başlangıcında 15 bin 117,49 puanda rekor kırmışken borsa, butlan kararı sonrası perşembe seansında kapanışı 13 bin 163,88 puandan yaptı.

Geçtiğimiz haftaki rekordan sonra Bist 100 endeksi mutlak butlan sonrasında tamı tamına bin 953,61 puan eridi.

Mutlak butlan kararı sonrasında ekonomist İris Cibre'nin açıklamalarına göre 9 milyar dolar ülekyi terk etti.

Bist 100 endeksi, haftanın son işlem gününede de düşüşünü sürdürüyor, endeks 13 bin puanın da altına geriledi. Açılışta yüzde 1,50 oranında değer kaybeden endeks 12 bin 966,26 puana geriledi.

22 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 12.966,26 Değişim %-1,50 (-197,62) Önceki kapanış 13.163,88 İşlem hacmi 94.963.746 TL Saat 09:55

22 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % EKDMR 49,50 +10,00 QNBTR 225,00 +9,97 ICBCT 22,50 +6,53 KERVN 5,21 +4,41 BARMA 57,85 +3,86

22 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % BIGEN 32,40 -10,00 OTTO 223,60 -9,98 PRZMA 39,68 -9,98 ISKPL 15,80 -9,97 SANEL 33,64 -9,96

22 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) ASTOR 313,50 115.934.808,00 THYAO 274,00 112.014.214,00 SASA 2,44 110.208.726,84 AKBNK 60,85 92.518.652,30 ASELS 370,50 77.187.006,00

22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.655,70 TL

Gram altın satış: 6.656,60 TL

22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,29 TL

Gram gümüş satış: 112,38 TL

22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7261 TL

Dolar satış: 45,7435 TL

Euro alış: 53,1082 TL

Euro satış: 53,1212 TL

Sterlin alış: 60,9713 TL

Sterlin satış: 61,2770 TL

22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

22 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI