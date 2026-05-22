Dün akşam CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası, Türk Lirası büyük değer kaybı yaşadı. Merkez Bankası, İran savaşı başladığından beri döviz kurunu dengelemek için satışlar yapıyordu. ABD Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye'nin ABD Hazine tahvili varlıkları savaştan beri 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi. Dolar kurunu dengede tutmak için Türkiye milyarlarca dolar varlığını elden çıkarttı.

Mutlak butlan kararı sonrasında ise ekonomistlere göre kıyamet senaryosu yaşandı. Ekonomist Ömer Gencal'a göre 10 milyar dolar, İris Cibre'ye göre ise 9 milyar dolar ülkeyi terk etti.

22 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,7261 45,7435 %+0,34 07:28 Euro (EUR) 53,1082 53,1212 %-0,06 07:28 Sterlin (GBP) 60,9713 61,2770 %+8,63 06:59

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 21 Mayıs 2026 22 Mayıs 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,5849 TL 45,7435 TL +0,1586 TL Euro (EUR) (satış) 53,0256 TL 53,1212 TL +0,0956 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,4082 TL 61,2770 TL -0,1312 TL

22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.655,70 TL

Gram altın satış: 6.656,60 TL

22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,29 TL

Gram gümüş satış: 112,38 TL

22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

22 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

