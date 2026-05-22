Öce savaş eritti, sonra butlan bitirdi: Türkiye'nin döviz rezervleri ateşe verildi
ABD-İran savaşı ve mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin dolar kurunu stabil tutmak için elden çıkarttığı varlıklar gözler önüne serildi. Kur krizinin üstünü örtmek için neredeyse 15 milyar dolar harcandı.
Dün akşam CHP için verilen mutlak butlan kararı sonrası, Türk Lirası büyük değer kaybı yaşadı. Merkez Bankası, İran savaşı başladığından beri döviz kurunu dengelemek için satışlar yapıyordu. ABD Merkez Bankası'nın verilerine göre Türkiye'nin ABD Hazine tahvili varlıkları savaştan beri 16 milyar dolardan 1,8 milyar dolara geriledi. Dolar kurunu dengede tutmak için Türkiye milyarlarca dolar varlığını elden çıkarttı.
Mutlak butlan kararı sonrasında ise ekonomistlere göre kıyamet senaryosu yaşandı. Ekonomist Ömer Gencal'a göre 10 milyar dolar, İris Cibre'ye göre ise 9 milyar dolar ülkeyi terk etti.
22 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
22 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,7261
|45,7435
|%+0,34
|07:28
|Euro (EUR)
|53,1082
|53,1212
|%-0,06
|07:28
|Sterlin (GBP)
|60,9713
|61,2770
|%+8,63
|06:59
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|21 Mayıs 2026
|22 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,5849 TL
|45,7435 TL
|+0,1586 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,0256 TL
|53,1212 TL
|+0,0956 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,4082 TL
|61,2770 TL
|-0,1312 TL
