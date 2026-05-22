Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Motorin indirimi, fiyatları 70 TL'nin altına çekti

Motorin indirimi, fiyatları 70 TL'nin altına çekti

Gece yarısı 1 TL 82 kuruşluk zamla 70 TL'nin üstüne fırlayan motorin fiyatları, 2 TL 33 kuruşluk indirimle tekrar 70 TL'nin altına çekildi. İstanbul'da motorin 66,97 TL, Ankara'da 68,08 TL olarak güncellendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Motorin indirimi, fiyatları 70 TL'nin altına çekti
Son Güncelleme:

Zam sonrası indirimli fiyatlar tabelada yerini aldı. Geçtiğimiz gün gece yarısı motorine 1 TL 82 kuruş oranında zam gelmişti, ve İstanbul dışındaki bütün şehirlerde litre fiyatı 70 TL'nin üstüne çıkmıştı. Bugün ise motorine 2 TL 33 kuruş oranında indirim yapıldı. Yeni fiyat güncellemesi ile Türkiye genelinde motorin fiyatları 70 TL'nin altına düştü.

Hamaney'in İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını ABD'ye bırakmayacağını açıklamasının ardından ise petrolde kayışlar koptu, en yüksek noktada brent petrol 106 doları gördü.

Brent Petrol
Değer 101,49$
Değişim %-0,54

22 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,03 TL
Motorin 66,97 TL
LPG 33,89 TL

22 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,88 TL
Motorin 66,82 TL
LPG 33,29 TL

22 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,00 TL
Motorin 68,08 TL
LPG 33,87 TL

22 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,28 TL
Motorin 68,35 TL
LPG 33,69 TL

22 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İstanbul Avrupa: 65,03 TL

İstanbul Anadolu: 64,88 TL

Ankara: 66,00 TL

İzmir: 66,28 TL

22 MAYIS 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,97 TL

İstanbul Anadolu: 66,82 TL

Ankara: 68,08 TL

İzmir: 68,35 TL

22 MAYIS 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 33,89 TL

İstanbul Anadolu: 33,29 TL

Ankara: 33,87 TL

İzmir: 33,69 TL

22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.655,70 TL

Gram altın satış: 6.656,60 TL

İran'ın uranyum kararı altın fiyatlarını yaktıİran'ın uranyum kararı altın fiyatlarını yaktı
22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,29 TL

Gram gümüş satış: 112,38 TL

Geçen hafta zirveydi, bu hafta dipten döndü: Gümüş toparlanmaya çalışıyorGeçen hafta zirveydi, bu hafta dipten döndü: Gümüş toparlanmaya çalışıyor
22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7261 TL

Dolar satış: 45,7435 TL

Euro alış: 53,1082 TL

Euro satış: 53,1212 TL

Sterlin alış: 60,9713 TL

Sterlin satış: 61,2770 TL

Öce savaş eritti, sonra butlan bitirdi: Türkiye'nin döviz rezervleri ateşe verildiÖce savaş eritti, sonra butlan bitirdi: Türkiye'nin döviz rezervleri ateşe verildi
22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

22 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

22 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Toparlanma çabası yarım kaldı: Kripto piyasası yine İran'a takıldıToparlanma çabası yarım kaldı: Kripto piyasası yine İran'a takıldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin İndirim Petrol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro