Motorin indirimi, fiyatları 70 TL'nin altına çekti
Gece yarısı 1 TL 82 kuruşluk zamla 70 TL'nin üstüne fırlayan motorin fiyatları, 2 TL 33 kuruşluk indirimle tekrar 70 TL'nin altına çekildi. İstanbul'da motorin 66,97 TL, Ankara'da 68,08 TL olarak güncellendi.
Zam sonrası indirimli fiyatlar tabelada yerini aldı. Geçtiğimiz gün gece yarısı motorine 1 TL 82 kuruş oranında zam gelmişti, ve İstanbul dışındaki bütün şehirlerde litre fiyatı 70 TL'nin üstüne çıkmıştı. Bugün ise motorine 2 TL 33 kuruş oranında indirim yapıldı. Yeni fiyat güncellemesi ile Türkiye genelinde motorin fiyatları 70 TL'nin altına düştü.
Hamaney'in İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını ABD'ye bırakmayacağını açıklamasının ardından ise petrolde kayışlar koptu, en yüksek noktada brent petrol 106 doları gördü.
22 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,03 TL
|Motorin
|66,97 TL
|LPG
|33,89 TL
22 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,88 TL
|Motorin
|66,82 TL
|LPG
|33,29 TL
22 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,00 TL
|Motorin
|68,08 TL
|LPG
|33,87 TL
22 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,28 TL
|Motorin
|68,35 TL
|LPG
|33,69 TL
22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.655,70 TL
Gram altın satış: 6.656,60 TL
22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,29 TL
Gram gümüş satış: 112,38 TL
22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,7261 TL
Dolar satış: 45,7435 TL
Euro alış: 53,1082 TL
Euro satış: 53,1212 TL
Sterlin alış: 60,9713 TL
Sterlin satış: 61,2770 TL
