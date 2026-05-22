Kripto paralarda kriz tam gaz devam ediyor, Bitcoin ve Ethereum son bir haftanın dibini sıyırıyor. Son 24 saatte yer yer toparlanma belirtisi gösteren coinler, İran'dan gelen uranyum kaynaklarının devredilmeyeceği haberi sonrası tekrar düşüşe geçti. Bitcoin yüzde 0,51 değer kaybı ile 77 bin 338,49 dolara, Ethereum ise yüzde 0,48 değer kaybıyla 2 bin 124,12 dolara geriledi.

22 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Toplam piyasa değeri: 2,58 trilyon $

24s toplam hacim: $76,75 milyar

22 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $77.338,49 %-0,51 $76.655,44 $78.100,56 $25,38 milyar Ethereum (ETH) $2.124,12 %-0,48 $2.103,46 $2.151,19 $13,64 milyar

22 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % NEAR Protocol (NEAR) $2,19 +%26,27 Aerodrome Finance (AERO) $0,4587 +%10,11 Worldcoin (WLD) $0,2811 +%9,98 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0,2113 +%8,91 Morpho (MORPHO) $2,00 +%6,29

22 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Humanity (H) $0,2203 -%12,79 Chiliz (CHZ) $0,04319 -%3,44 Monero (XMR) $386,12 -%3,32 Algorand (ALGO) $0,1140 -%3,02 Mantle (MNT) $0,6748 -%2,82

22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.655,70 TL

Gram altın satış: 6.656,60 TL

22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,29 TL

Gram gümüş satış: 112,38 TL

22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,7261 TL

Dolar satış: 45,7435 TL

Euro alış: 53,1082 TL

Euro satış: 53,1212 TL

Sterlin alış: 60,9713 TL

Sterlin satış: 61,2770 TL

22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ