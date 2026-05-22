Toparlanma çabası yarım kaldı: Kripto piyasası yine İran'a takıldı
Son bir haftanın dibini sıyıran kripto piyasasında toparlanma sinyalleri İran'ın uranyum açıklamasıyla söndü. Bitcoin yüzde 0,51 düşüşle 77 bin 338 dolara, Ethereum yüzde 0,48 kayıpla 2 bin 124 dolara geriledi.
Kripto paralarda kriz tam gaz devam ediyor, Bitcoin ve Ethereum son bir haftanın dibini sıyırıyor. Son 24 saatte yer yer toparlanma belirtisi gösteren coinler, İran'dan gelen uranyum kaynaklarının devredilmeyeceği haberi sonrası tekrar düşüşe geçti. Bitcoin yüzde 0,51 değer kaybı ile 77 bin 338,49 dolara, Ethereum ise yüzde 0,48 değer kaybıyla 2 bin 124,12 dolara geriledi.
22 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Toplam piyasa değeri: 2,58 trilyon $
- 24s toplam hacim: $76,75 milyar
22 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$77.338,49
|%-0,51
|$76.655,44
|$78.100,56
|$25,38 milyar
|Ethereum (ETH)
|$2.124,12
|%-0,48
|$2.103,46
|$2.151,19
|$13,64 milyar
22 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|NEAR Protocol (NEAR)
|$2,19
|+%26,27
|Aerodrome Finance (AERO)
|$0,4587
|+%10,11
|Worldcoin (WLD)
|$0,2811
|+%9,98
|Artificial Superintelligence Alliance (FET)
|$0,2113
|+%8,91
|Morpho (MORPHO)
|$2,00
|+%6,29
22 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Humanity (H)
|$0,2203
|-%12,79
|Chiliz (CHZ)
|$0,04319
|-%3,44
|Monero (XMR)
|$386,12
|-%3,32
|Algorand (ALGO)
|$0,1140
|-%3,02
|Mantle (MNT)
|$0,6748
|-%2,82
22 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.655,70 TL
Gram altın satış: 6.656,60 TL
22 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,29 TL
Gram gümüş satış: 112,38 TL
22 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,7261 TL
Dolar satış: 45,7435 TL
Euro alış: 53,1082 TL
Euro satış: 53,1212 TL
Sterlin alış: 60,9713 TL
Sterlin satış: 61,2770 TL
22 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 65,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,97 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
22 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi