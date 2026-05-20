Kripto para piyasalarında kriz devam ediyor. Son bir ayda 82 bin 792,21 dolarda zirve yapan Bitcoin, son 24 saatte 76 bin 082,37 doları gördükten sonra yüzde 0,30 yükseliş ile 77 bin 226,87 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'e karşı olarak Ethereum ise toplanmakta güçlük çekiyor. Son bir ayın dibini 2 bib 093,48 doalrda gören Ethereum düşüşe devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 0,31 değer kaybeden coin 2 bin 127,78 dolardan işlem görüyor.

20 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Saat: 09:30

20 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $77.226,87 %+0,30 $76.082,37 $77.283,68 26,3 milyar $ Ethereum (ETH) $2.127,78 %-0,31 $2.093,48 $2.143,01 11,75 milyar $

20 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Venice Token (VVV) 17,08 $ +%17,32 XDC Network (XDC) 0,03554 $ +%15,10 Algorand (ALGO) 0,1160 $ +%6,83 Kite (KITE) 0,2393 $ +%4,35 Zcash (ZEC) 587,19 $ +%3,82

20 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Chiliz (CHZ) 0,04673 $ -%5,68 Terra Classic (LUNC) 0,00007573 $ -%4,53 Stable (STABLE) 0,03458 $ -%4,31 Worldcoin (WLD) 0,2397 $ -%3,69 Toncoin (TON) 1,96 $ -%3,66

20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5831 TL

Dolar satış: 45,5983 TL

Euro alış: 52,8965 TL

Euro satış: 52,9382 TL

Sterlin alış: 61,0795 TL

Sterlin satış: 61,1254 TL

20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

