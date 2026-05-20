Kriz derinleşiyor: Bitcoin ve Ethereum boğuluyor
Kripto piyasasında kriz ortamı devam ediyor. Son bir ayda 82 bin dolara çıkan Bitcoin, 77 bin 226 dolara geriledi. Ethereum ise toparlanamıyor; bir aylık dip seviyesine yakın 2 bin 127 dolardan işlem görüyor.
Kripto para piyasalarında kriz devam ediyor. Son bir ayda 82 bin 792,21 dolarda zirve yapan Bitcoin, son 24 saatte 76 bin 082,37 doları gördükten sonra yüzde 0,30 yükseliş ile 77 bin 226,87 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'e karşı olarak Ethereum ise toplanmakta güçlük çekiyor. Son bir ayın dibini 2 bib 093,48 doalrda gören Ethereum düşüşe devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 0,31 değer kaybeden coin 2 bin 127,78 dolardan işlem görüyor.
20 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $77.226,87 (%+0,30)
- Ethereum (ETH): $2.127,78 (%-0,31)
- Toplam piyasa değeri: 2,57 trilyon $
- 24s toplam hacim: $70,63 milyar $
- Saat: 09:30
20 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$77.226,87
|%+0,30
|$76.082,37
|$77.283,68
|26,3 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.127,78
|%-0,31
|$2.093,48
|$2.143,01
|11,75 milyar $
20 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Venice Token (VVV)
|17,08 $
|+%17,32
|XDC Network (XDC)
|0,03554 $
|+%15,10
|Algorand (ALGO)
|0,1160 $
|+%6,83
|Kite (KITE)
|0,2393 $
|+%4,35
|Zcash (ZEC)
|587,19 $
|+%3,82
20 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Chiliz (CHZ)
|0,04673 $
|-%5,68
|Terra Classic (LUNC)
|0,00007573 $
|-%4,53
|Stable (STABLE)
|0,03458 $
|-%4,31
|Worldcoin (WLD)
|0,2397 $
|-%3,69
|Toncoin (TON)
|1,96 $
|-%3,66
20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.538,60 TL
Gram altın satış: 6.539,47 TL
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,99 TL
Gram gümüş satış: 108,11 TL
20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5831 TL
Dolar satış: 45,5983 TL
Euro alış: 52,8965 TL
Euro satış: 52,9382 TL
Sterlin alış: 61,0795 TL
Sterlin satış: 61,1254 TL
20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
20 Mayıs 2026 BIST 100 verileri