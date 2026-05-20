Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te
Dolar, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana süregelen yükselişini 20 Mayıs sabahı da sürdürüyor; kur 45,5983 TL ile yeni rekor kırdı. Euro 52,93 TL, sterlin 61,12 TL'den işlem görürken tüm gözler bugün yapılacak olan Fed toplantısında.
20 mayıs sabahı dolar kuru, TL karşısında yeni rekorlara imza atıyor. ABD ve İran arasındaki savaş başladığından beri MB tarafından dizginlenen dolar kuru 45,60 TL'ye dayandı, bu sabah 45,5983 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda etkili olacak gelişmeler için bugün dikkatler ABD'de yapılacak olan Fed toplantısında.
Yukarı yönlü seyreden dolar karşısında değer kaybeden euro ise hala 53 TL sınırının altında izliyor, bugün 52,9382 TL'den işlem görüyor.
Geçtiğimiz hafta 62 TL sınırına dayanan sterlin ise bugün 61,1254 TL'den işlem görüyor.
20 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
- Dolar (satış): 45,5983 TL
- Euro (satış): 52,9382 TL
- Sterlin (satış): 61,1254 TL
20 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,5831
|45,5983
|%0,04
|07:36
|Euro (EUR)
|52,8965
|52,9382
|%-0,01
|07:36
|Sterlin (GBP)
|61,0795
|61,1254
|%0,03
|07:37
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|19 Mayıs 2026
|20 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,5689 TL
|45,5983 TL
|+0,0294 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,8700 TL
|52,9382 TL
|+0,0682 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,0846 TL
|61,1254 TL
|+0,0408 TL
20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.538,60 TL
Gram altın satış: 6.539,47 TL
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,99 TL
Gram gümüş satış: 108,11 TL
20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
