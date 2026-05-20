Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te

Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te

Dolar, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana süregelen yükselişini 20 Mayıs sabahı da sürdürüyor; kur 45,5983 TL ile yeni rekor kırdı. Euro 52,93 TL, sterlin 61,12 TL'den işlem görürken tüm gözler bugün yapılacak olan Fed toplantısında.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te

20 mayıs sabahı dolar kuru, TL karşısında yeni rekorlara imza atıyor. ABD ve İran arasındaki savaş başladığından beri MB tarafından dizginlenen dolar kuru 45,60 TL'ye dayandı, bu sabah 45,5983 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda etkili olacak gelişmeler için bugün dikkatler ABD'de yapılacak olan Fed toplantısında.

Yukarı yönlü seyreden dolar karşısında değer kaybeden euro ise hala 53 TL sınırının altında izliyor, bugün 52,9382 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta 62 TL sınırına dayanan sterlin ise bugün 61,1254 TL'den işlem görüyor.

20 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,5983 TL
  • Euro (satış): 52,9382 TL
  • Sterlin (satış): 61,1254 TL

20 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,5831 45,5983 %0,04 07:36
Euro (EUR) 52,8965 52,9382 %-0,01 07:36
Sterlin (GBP) 61,0795 61,1254 %0,03 07:37

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 19 Mayıs 2026 20 Mayıs 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,5689 TL 45,5983 TL +0,0294 TL
Euro (EUR) (satış) 52,8700 TL 52,9382 TL +0,0682 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,0846 TL 61,1254 TL +0,0408 TL

20 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,5831 TL

Dolar (USD) satış: 45,5983 TL

20 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,8965 TL

Euro (EUR) satış: 52,9382 TL

20 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,0795 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,1254 TL

20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

Altında sert düşüş durmuyor: Savaş piyasayı esir aldıAltında sert düşüş durmuyor: Savaş piyasayı esir aldı
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

Gümüşte balon patladı: Nefes kesen düşüş hızlandıGümüşte balon patladı: Nefes kesen düşüş hızlandı
20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

20 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

20 Mayıs 2026 BIST 100 verileri

20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

20 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Dolar Euro Sterlin Döviz Döviz Kuru Piyasalar Fed
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro