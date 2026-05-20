Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te Dolar, ABD-İran savaşının başlamasından bu yana süregelen yükselişini 20 Mayıs sabahı da sürdürüyor; kur 45,5983 TL ile yeni rekor kırdı. Euro 52,93 TL, sterlin 61,12 TL'den işlem görürken tüm gözler bugün yapılacak olan Fed toplantısında.