Altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ufak bir yükseliş görünse de, mart ayının başında başlayan aşağı yönlü eğilim sürüyor. Altın fiyatlarının düşüşündeki en önemli unsur 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in, İran'a karşı açtığı savaşın henüz sonlandırılamaması.

Ateşkes ümidi ile kıs bir süre yükselen altın fiyatları, ateşkes müzakerelerinin bir sonuca varamaması ile yok olma noktasına geldi. ABD başkanı Trump ve başkan yardımcısı Vance'in savaşın sonu hakkındaki birbirleri ile çelişen açıklamaları ise bugün altın fiyatlarını sarsan en önemli undur oldu.

Savaş devam ettikçe, ve Hürmüz Boğazı'nda etkili olan gerilim sürdükçe yükselecek petrol fiyatları, yaratacağı enflasyon dalgası ile tüm dünyadaki yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bugün piyasanın alacağı yön için tüm gözler Fed toplantısına çevirilmiş durumda.

Bugün gram altın yüzde 0,45 değer kaybı ile 6 bin 539,47 TL'den işlem görüyor. Son bir ayda yüzde 6,51 değer kaybeden ons altın ise 4 bin 467,61 dolardan işlem görüyor.

20 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.538,60 TL 6.539,47 TL -0,45% 06:47 Ons altın $ 4.467,00 $ 4.467,61 $ -0,32% 07:02 Çeyrek altın TL 10.654,00 TL 10.745,00 TL -0,45% 06:47 Yarım altın TL 21.308,00 TL 21.484,00 TL -0,45% 06:47 Tam altın TL 42.376,30 TL 43.210,19 TL -1,14% 16:55 Cumhuriyet altını TL 42.484,00 TL 42.831,00 TL -0,45% 06:47 Külçe altın ($/kg) 142.687,00 $ 142.706,00 $ -0,48% 06:47

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 19 Mayıs 2026 20 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.591,01 TL 6.539,47 TL -51,54 TL Ons altın (satış) 4.499,26 $ 4.467,61 $ -31,65 $

20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,01 TL

Gram gümüş satış: 108,14 TL

20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5668 TL

Dolar satış: 45,5977 TL

Euro alış: 52,9123 TL

Euro satış: 52,9801 TL

Sterlin alış: 61,1192 TL

Sterlin satış: 61,1912 TL

20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

