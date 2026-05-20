Halk TV Ekonomi Gümüşte balon patladı: Nefes kesen düşüş hızlandı

Mayıs başında yükselen gümüş, geçen hafta gram 130 TL ve ons 89 dolara kadar çıktmıştı, ancak sert bir düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta ABD-İran savaşı öncesi seviyelere dönen gümüş bugün gram 108 TL, ons 73,71 dolardan işlem görüyor.

Mayıs başında yükselmeye başlayan gümüş fiyatları, geçtiğimiz hafta tavan yapmıştı. ABD-İran savaşı öncesindeki seviyeleri gören gümüş, hızlı bir düşüş trendine girdi.

Geçtiğimiz hafta 130 TL'yi gören gümüş, düşüş sonrası bugün 108,11 TL'den işlem görüyor.

89,31 dolara kadar çıkan ons gümüş ise 75 dolar sınırının da altına düşerek 73,71 dolara kadar geriledi.

20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 108,11 TL
  • Ons gümüş (satış): 73,71 $

20 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 107,99 TL 108,11 TL %0,07 07:07
Ons gümüş 73,64 $ 73,71 $ %0,04 07:23

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 19 Mayıs 2026 20 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 108,45 TL 108,11 TL -0,34 TL
Ons gümüş (satış) 74,11 $ 73,71 $ -0,40 $

20 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

20 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 73,64 $

Ons gümüş satış: 73,71 $

20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5668 TL

Dolar satış: 45,5977 TL

Euro alış: 52,9123 TL

Euro satış: 52,9801 TL

Sterlin alış: 61,1192 TL

Sterlin satış: 61,1912 TL

20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

