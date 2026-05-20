Halk TV Ekonomi Petrolde fırtına dinmiyor: Pompa fiyatları ne kadar dayanacak?

Pazartesi 109 dolardan 114 dolara fırlayan brent petrol, bugün 112-113 dolar bandında yatay seyrediyor. 9 Mayıs'taki motorin indiriminden bu yana petrol yaklaşık 10 dolar yükseldi. Benzine yapılan son zammının üzerinden bir hafta geçti.

Pazartesi yaşanan sert dalgalanmalar sonrası petrol fiyatları yatay seyrediyor. Haftanın il gününde 109 dolardan 114 dolara fırlayan brent petrol, bugün 112-113 dolar arasında seyrediyor. 9 Mayıs'ta motorine yapılan indirimden beri petrol fiyatları yaklaşık 10 dolar yükseliş gösterdi.

11 Mayıs'taki motorin zammından ve 14 Mayıs'taki benzin zammından bu yana heni bir zam ya da indirim yapılmadı.

20 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,02 TL
Motorin 67,48 TL
LPG 33,89 TL

20 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 64,86 TL
Motorin 67,32 TL
LPG 33,29 TL

20 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 65,99 TL
Motorin 68,59 TL
LPG 33,87 TL

20 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin 66,27 TL
Motorin 68,86 TL
LPG 33,69 TL

20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5831 TL

Dolar satış: 45,5983 TL

Euro alış: 52,8965 TL

Euro satış: 52,9382 TL

Sterlin alış: 61,0795 TL

Sterlin satış: 61,1254 TL

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
