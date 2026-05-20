Petrolde fırtına dinmiyor: Pompa fiyatları ne kadar dayanacak?
Pazartesi 109 dolardan 114 dolara fırlayan brent petrol, bugün 112-113 dolar bandında yatay seyrediyor. 9 Mayıs'taki motorin indiriminden bu yana petrol yaklaşık 10 dolar yükseldi. Benzine yapılan son zammının üzerinden bir hafta geçti.
11 Mayıs'taki motorin zammından ve 14 Mayıs'taki benzin zammından bu yana heni bir zam ya da indirim yapılmadı.
20 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,02 TL
|Motorin
|67,48 TL
|LPG
|33,89 TL
20 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|64,86 TL
|Motorin
|67,32 TL
|LPG
|33,29 TL
20 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|65,99 TL
|Motorin
|68,59 TL
|LPG
|33,87 TL
20 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Benzin
|66,27 TL
|Motorin
|68,86 TL
|LPG
|33,69 TL
20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.538,60 TL
Gram altın satış: 6.539,47 TL
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,99 TL
Gram gümüş satış: 108,11 TL
20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5831 TL
Dolar satış: 45,5983 TL
Euro alış: 52,8965 TL
Euro satış: 52,9382 TL
Sterlin alış: 61,0795 TL
Sterlin satış: 61,1254 TL
