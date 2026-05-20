Borsa İstanbul, bin 100 puanlık çöküşünü sürdürüyor
19 Mayıs tatili öncesi kapanışı 14 bin 029,54 puandan yapan endeks bu sabaha yüzde 0,15 düşüşle başladı. 20,52 puan kaybeden endeks açılışı 14 bin 009,02 puandan yaptı. Geçen haftaki zirvesinden bu yana Bist 100 tamı tamına bin 108,47 puan kaybetti.
Endeksin gün içinde 14 bin puanın altına düşmesi bekleniyor.
20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.009,02
|Değişim
|%-0,15 (-20,52)
|Önceki kapanış
|14.029,54
|İşlem hacmi
|63.475.502 TL
|Saat
|09:55
20 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|KFEIN
|10,60
|+4,54
|SUNTK
|35,94
|+3,45
|TATEN
|17,00
|+3,03
|LKMNH
|15,20
|+2,91
|SUMAS
|399,75
|+2,17
20 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|SNPAM
|21,82
|-4,30
|DURDO
|4,56
|-1,94
|MARKA
|57,00
|-1,47
|DOCO
|9.500,00
|-1,38
|KONYA
|3.937,50
|-1,07
20 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KFEIN
|10,60
|16.813.953,20
|YKBNK
|36,24
|16.714.975,20
|YEOTK
|112,30
|12.594.894,20
|KCHOL
|194,50
|10.581.772,50
|DSTKF
|1.950,00
|10.182.900,00
20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.538,60 TL
Gram altın satış: 6.539,47 TL
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 107,99 TL
Gram gümüş satış: 108,11 TL
20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5831 TL
Dolar satış: 45,5983 TL
Euro alış: 52,8965 TL
Euro satış: 52,9382 TL
Sterlin alış: 61,0795 TL
Sterlin satış: 61,1254 TL
20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT