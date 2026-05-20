Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Borsa İstanbul, bin 100 puanlık çöküşünü sürdürüyor

Borsa İstanbul, bin 100 puanlık çöküşünü sürdürüyor

Geçen hafta 15 bin 117 puanla tüm zamanların zirvesini gören BIST 100, o günden bu yana bin 108 puan kaybetti. 19 Mayıs tatili öncesi 14 bin 029'dan kapanan endeks bugün yüzde 0,15 düşüşle 14 bin 009 puandan açıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Borsa İstanbul, bin 100 puanlık çöküşünü sürdürüyor
Son Güncelleme:

Herkesin aklında tek bir soru var, Borsa İstanbul'un düşüşü daha ne kadar devam edecek? Geçtiğimiz hafta 15 bin 117,49 puanda tüm zamanların zirvesini gören Bist 100 çakılmaya devam ediyor.

19 Mayıs tatili öncesi kapanışı 14 bin 029,54 puandan yapan endeks bu sabaha yüzde 0,15 düşüşle başladı. 20,52 puan kaybeden endeks açılışı 14 bin 009,02 puandan yaptı. Geçen haftaki zirvesinden bu yana Bist 100 tamı tamına bin 108,47 puan kaybetti.

Endeksin gün içinde 14 bin puanın altına düşmesi bekleniyor.

20 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.009,02
  • Değişim: %-0,15 (-20,52)
  • Önceki kapanış: 14.029,54
  • Saat: 09:55

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (son) 14.009,02
Değişim %-0,15 (-20,52)
Önceki kapanış 14.029,54
İşlem hacmi 63.475.502 TL
Saat 09:55

20 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
KFEIN 10,60 +4,54
SUNTK 35,94 +3,45
TATEN 17,00 +3,03
LKMNH 15,20 +2,91
SUMAS 399,75 +2,17

20 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
SNPAM 21,82 -4,30
DURDO 4,56 -1,94
MARKA 57,00 -1,47
DOCO 9.500,00 -1,38
KONYA 3.937,50 -1,07

20 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
KFEIN 10,60 16.813.953,20
YKBNK 36,24 16.714.975,20
YEOTK 112,30 12.594.894,20
KCHOL 194,50 10.581.772,50
DSTKF 1.950,00 10.182.900,00
20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

Altında sert düşüş durmuyor: Savaş piyasayı esir aldıAltında sert düşüş durmuyor: Savaş piyasayı esir aldı
20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

Gümüşte balon patladı: Nefes kesen düşüş hızlandıGümüşte balon patladı: Nefes kesen düşüş hızlandı
20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5831 TL

Dolar satış: 45,5983 TL

Euro alış: 52,8965 TL

Euro satış: 52,9382 TL

Sterlin alış: 61,0795 TL

Sterlin satış: 61,1254 TL

Enflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'teEnflasyon çanları çalmaya devam ediyor: Dolar kurunun kaderi için gözler Fed'te
20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Petrolde fırtına dinmiyor: İndirim öncesi son fiyatlar belli olduPetrolde fırtına dinmiyor: İndirim öncesi son fiyatlar belli oldu
20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kriz derinleşiyor: Bitcoin ve Ethereum boğuluyorKriz derinleşiyor: Bitcoin ve Ethereum boğuluyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro