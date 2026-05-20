Herkesin aklında tek bir soru var, Borsa İstanbul'un düşüşü daha ne kadar devam edecek? Geçtiğimiz hafta 15 bin 117,49 puanda tüm zamanların zirvesini gören Bist 100 çakılmaya devam ediyor.

19 Mayıs tatili öncesi kapanışı 14 bin 029,54 puandan yapan endeks bu sabaha yüzde 0,15 düşüşle başladı. 20,52 puan kaybeden endeks açılışı 14 bin 009,02 puandan yaptı. Geçen haftaki zirvesinden bu yana Bist 100 tamı tamına bin 108,47 puan kaybetti.

Endeksin gün içinde 14 bin puanın altına düşmesi bekleniyor.

20 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

BIST 100 Açılış: 14.009,02

Değişim: %-0,15 (-20,52)

Önceki kapanış: 14.029,54

Saat: 09:55

20 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 14.009,02 Değişim %-0,15 (-20,52) Önceki kapanış 14.029,54 İşlem hacmi 63.475.502 TL Saat 09:55

20 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % KFEIN 10,60 +4,54 SUNTK 35,94 +3,45 TATEN 17,00 +3,03 LKMNH 15,20 +2,91 SUMAS 399,75 +2,17

20 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % SNPAM 21,82 -4,30 DURDO 4,56 -1,94 MARKA 57,00 -1,47 DOCO 9.500,00 -1,38 KONYA 3.937,50 -1,07

20 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) KFEIN 10,60 16.813.953,20 YKBNK 36,24 16.714.975,20 YEOTK 112,30 12.594.894,20 KCHOL 194,50 10.581.772,50 DSTKF 1.950,00 10.182.900,00

20 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.538,60 TL

Gram altın satış: 6.539,47 TL

20 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 107,99 TL

Gram gümüş satış: 108,11 TL

20 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5831 TL

Dolar satış: 45,5983 TL

Euro alış: 52,8965 TL

Euro satış: 52,9382 TL

Sterlin alış: 61,0795 TL

Sterlin satış: 61,1254 TL

20 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,02 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,48 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

20 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI