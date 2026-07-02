Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!
ABD ile İran arasındaki mutabakat görüşmelerinin ardından Brent petrolün 70 dolara gerilemesiyle indirim bekleyen sürücüler zam haberiyle sarsıldı. Benzine gelen 2 lira 19 kuruşluk zammın 55 kuruşu pompaya yansıdı.
Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi içinde olan sürücüler, yeni güne zam haberiyle uyandı. 2 Temmuz itibarıyla tabelalarda LPG'ye 52 kuruşluk bir indirim yansıması beklenirken, tam aksine benzin fiyatlarında artışa gidildi. Benzine yapılan 2 TL 19 kuruşluk zammın, eşel mobil sistemi sayesinde devlet tarafından sübvanse edilen kısmı düşüldükten sonra pompaya yansıyan net artışı 55 kuruş oldu.
Öte yandan, ABD ve İran'ın mutabakat sürecinde dün ilk tur görüşmelerini tamamlamasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük bir gerileme yaşandı ve Brent petrol 70 dolara kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda petrolde yaşanan bu keskin düşüşler yurt içinde akaryakıtta indirim beklentisini iyice tırmandırırken, tabelalar zıt yönde hareket ediyor.
2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.77
|Motorin
|64.61
|LPG
|31.99
2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.59
|Motorin
|64.43
|LPG
|31.39
2 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.72
|Motorin
|65.68
|LPG
|31.97
2 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.98
|Motorin
|65.96
|LPG
|31.79
2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,69₺
|46,70₺
|%0.19
|10:04
|Euro (EUR)
|53,32₺
|53,33₺
|%0.58
|10:05
|Sterlin (GBP)
|62,25₺
|62,26₺
|%0.40
|10:05