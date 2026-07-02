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Halk TV Ekonomi Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!

Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!

ABD ile İran arasındaki mutabakat görüşmelerinin ardından Brent petrolün 70 dolara gerilemesiyle indirim bekleyen sürücüler zam haberiyle sarsıldı. Benzine gelen 2 lira 19 kuruşluk zammın 55 kuruşu pompaya yansıdı.

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Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!
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Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi içinde olan sürücüler, yeni güne zam haberiyle uyandı. 2 Temmuz itibarıyla tabelalarda LPG'ye 52 kuruşluk bir indirim yansıması beklenirken, tam aksine benzin fiyatlarında artışa gidildi. Benzine yapılan 2 TL 19 kuruşluk zammın, eşel mobil sistemi sayesinde devlet tarafından sübvanse edilen kısmı düşüldükten sonra pompaya yansıyan net artışı 55 kuruş oldu.

Öte yandan, ABD ve İran'ın mutabakat sürecinde dün ilk tur görüşmelerini tamamlamasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük bir gerileme yaşandı ve Brent petrol 70 dolara kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda petrolde yaşanan bu keskin düşüşler yurt içinde akaryakıtta indirim beklentisini iyice tırmandırırken, tabelalar zıt yönde hareket ediyor.

Brent Petrol
Değer 70,67$
Değişim %-0,81

2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.59
Motorin 64.43
LPG 31.39

2 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.72
Motorin 65.68
LPG 31.97

2 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.98
Motorin 65.96
LPG 31.79

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.157,37₺
Satış 6.164,70₺

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2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,89₺
Satış 89,91₺
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2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,69₺ 46,70₺ %0.19 10:04
Euro (EUR) 53,32₺ 53,33₺ %0.58 10:05
Sterlin (GBP) 62,25₺ 62,26₺ %0.40 10:05
Dünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyorDünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyor

2 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.414
Değişim %0,44

2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 60.240$
Değişim %0,17
Bitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdiBitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam İndirim Ekonomi Piyasalar
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