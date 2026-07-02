Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!

Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi içinde olan sürücüler, yeni güne zam haberiyle uyandı. 2 Temmuz itibarıyla tabelalarda LPG'ye 52 kuruşluk bir indirim yansıması beklenirken, tam aksine benzin fiyatlarında artışa gidildi. Benzine yapılan 2 TL 19 kuruşluk zammın, eşel mobil sistemi sayesinde devlet tarafından sübvanse edilen kısmı düşüldükten sonra pompaya yansıyan net artışı 55 kuruş oldu.

Öte yandan, ABD ve İran'ın mutabakat sürecinde dün ilk tur görüşmelerini tamamlamasının ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük bir gerileme yaşandı ve Brent petrol 70 dolara kadar geri çekildi. Küresel piyasalarda petrolde yaşanan bu keskin düşüşler yurt içinde akaryakıtta indirim beklentisini iyice tırmandırırken, tabelalar zıt yönde hareket ediyor.

2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.77 Motorin 64.61 LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.59 Motorin 64.43 LPG 31.39

2 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.72 Motorin 65.68 LPG 31.97

2 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.98 Motorin 65.96 LPG 31.79

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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