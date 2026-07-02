Bitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdi

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin tetiklediği sert düşüş dalgası, vadeli işlem piyasasında aşırı riskli pozisyonların kapanmasına yol açtı. Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu işlemler nedeniyle piyasadan 1,6 milyar dolarlık vadeli pozisyon silindi. Bu risk temizliğinin ardından hızla toparlanan Bitcoin, 58 bin dolarlık kritik teknik destek seviyesini test ettikten sonra güçlü bir alım dalgasıyla karşılaşarak yeniden 60 bin doların üzerine çıktı.

Kurumsal spot ETF fonlarından nakit çıkışları devam etse de ana kripto para birimlerinde görülen bu direnç, piyasaya yeniden güven aşıladı. Yaşanan bu genel yukarı yönlü hareketlenme, toplam kripto para piyasası büyüklüğünü son 24 saat içinde yaklaşık 2,19 trilyon dolar seviyesine ulaştırdı.

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