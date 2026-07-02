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Halk TV Ekonomi Bitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdi

Bitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdi

ABD istihdam verilerinin tetiklediği düşüş dalgasıyla vadeli piyasadan 1,6 milyar dolar silinmesinden sonra hızla toparlanan ve 58 bin dolar desteğini test eden Bitcoin, güçlü alımlarla yeniden 60 bin doların üzerine tırmandı.

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Bitcoin kritik destekten döndü: Yönünü yukarı çevirdi

ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin tetiklediği sert düşüş dalgası, vadeli işlem piyasasında aşırı riskli pozisyonların kapanmasına yol açtı. Sistemin otomatik olarak gerçekleştirdiği bu işlemler nedeniyle piyasadan 1,6 milyar dolarlık vadeli pozisyon silindi. Bu risk temizliğinin ardından hızla toparlanan Bitcoin, 58 bin dolarlık kritik teknik destek seviyesini test ettikten sonra güçlü bir alım dalgasıyla karşılaşarak yeniden 60 bin doların üzerine çıktı.

Kurumsal spot ETF fonlarından nakit çıkışları devam etse de ana kripto para birimlerinde görülen bu direnç, piyasaya yeniden güven aşıladı. Yaşanan bu genel yukarı yönlü hareketlenme, toplam kripto para piyasası büyüklüğünü son 24 saat içinde yaklaşık 2,19 trilyon dolar seviyesine ulaştırdı.

2 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 60.240$ %0.17 59.588$ 61.334$ -
Ethereum (ETH) 1.618$ %-0.03 1.597$ 1.646$ -

2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,33 $ +%72,23
Morpho (MORPHO) 2,19 $ +%14,50
Lighter (LIT) 2,08 $ +%10,36

2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Velvet (VELVET) 1,05 $ -%33,67
Stable (STABLE) 0,03454 $ -%9,37
Worldcoin (WLD) 0,3699 $ -%8,55

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.157,37₺
Satış 6.164,70₺
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2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,89₺
Satış 89,91₺
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2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,69₺ 46,70₺ %0.19 10:04
Euro (EUR) 53,32₺ 53,33₺ %0.58 10:05
Sterlin (GBP) 62,25₺ 62,26₺ %0.40 10:05
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2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.77
Motorin 64.61
LPG 31.99
Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!Sürücüler indirim beklerken fena vuruldu: Petrol çakılırken zam geldi!

2 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.414
Değişim %0,44
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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