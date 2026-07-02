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Halk TV Ekonomi Dünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyor

Dünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyor

Küresel piyasalarda gerileyen dolar endeksine rağmen Türkiye'de rekor serisi sürüyor. ABD-İran savaşı sonrası başlayan müdahalelere rağmen dolar kuru 46,70 liraya yükselirken, euro ve sterlin de tekrar yükselişe geçti.

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Dünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyor

Dolar endeksi, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle düşüş seyrini sürdürdü. ABD'de faiz kararlarına yön veren kritik enflasyon verilerinin piyasa beklentileriyle örtüşmemesi, enflasyonist baskı ve faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Bu durum yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi değerli metallere yönlendirerek küresel dolar endeksini aşağı çekti.

Dünya genelinde dolar gerilerken, Türkiye piyasasında ise tam tersi bir tablo hakimiyetini koruyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran savaşının ardından Merkez Bankası tarafından yürütülen dengeleme politikası kapsamında Hazine'den varlık satışları sürse de yapılan tüm müdahalelere rağmen dolar/TL kuru 46,70 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Küresel bazda düşen dolar karşısında güç kazanan euro, haziran ortasında gördüğü 54 TL seviyesinden sonra gerilediği 53,30 TL'ye doğru yeniden hareketlenirken, TL karşısındaki son bir aylık değer kaybını %0,33'e kadar düşürdü.

Dolardaki gerilemeden destek bulan sterlin ise 62 TL sınırını aşarak 62,19 TL seviyesine ulaştı.

2 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,69₺ 46,70₺ %0.19 08:30
Euro (EUR) 53,27₺ 53,28₺ %0.49 08:30
Sterlin (GBP) 62,16₺ 62,18₺ %0.26 08:30
Kanada Doları 32,70₺ 32,86₺ %-0.01 08:30
İsviçre Frangı 57,86₺ 57,87₺ %0.53 08:30
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.09 08:17
Avustralya Doları 32,04₺ 32,20₺ %0.01 08:29
Danimarka Kronu 7,08₺ 7,12₺ %0.07 08:29
Norveç Kronu 4,69₺ 4,71₺ %0.05 08:30
İsveç Kronu 4,78₺ 4,81₺ %0.11 08:30
Çin Yuanı 6,88₺ 6,88₺ %0.26 08:30
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.19 08:30
BAE Dirhemi 12,71₺ 12,71₺ %0.19 08:30
Suudi Arabistan Riyali 12,38₺ 12,44₺ %0.00 23:54

2 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,69₺
Satış 46,70₺

2 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,27₺
Satış 53,28₺

2 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 62,16₺
Satış 62,18₺

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.157,37₺
Satış 6.164,70₺
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2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,57₺
Satış 89,62₺
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2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.351
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2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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