Dünyada çakılıyor Türkiye'de rekor kırıyor: Dolar yükseldikçe yükseliyor

Dolar endeksi, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle düşüş seyrini sürdürdü. ABD'de faiz kararlarına yön veren kritik enflasyon verilerinin piyasa beklentileriyle örtüşmemesi, enflasyonist baskı ve faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Bu durum yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi değerli metallere yönlendirerek küresel dolar endeksini aşağı çekti.

Dünya genelinde dolar gerilerken, Türkiye piyasasında ise tam tersi bir tablo hakimiyetini koruyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran savaşının ardından Merkez Bankası tarafından yürütülen dengeleme politikası kapsamında Hazine'den varlık satışları sürse de yapılan tüm müdahalelere rağmen dolar/TL kuru 46,70 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Küresel bazda düşen dolar karşısında güç kazanan euro, haziran ortasında gördüğü 54 TL seviyesinden sonra gerilediği 53,30 TL'ye doğru yeniden hareketlenirken, TL karşısındaki son bir aylık değer kaybını %0,33'e kadar düşürdü.

Dolardaki gerilemeden destek bulan sterlin ise 62 TL sınırını aşarak 62,19 TL seviyesine ulaştı.

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2 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

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