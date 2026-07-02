Piyasaları rahatlatan veri sonrası gümüş şahlandı!

Gümüş fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle Perşembe sabahı yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 83 TL'ye kadar gerileyen gümüşün gramı 90 TL sınırına dayanırken, 56 dolara kadar düşen ons gümüş de 60 dolara kadar yükseldi.

ABD'de faiz kararlarına yön verecek kritik verilerin piyasa öngörüleriyle örtüşmemesi, enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla yatırımcılar yeniden altın ve gümüş gibi güvenli liman emtialara yönelerek fiyatları yukarı taşıdı.

2 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

2 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI