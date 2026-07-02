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Halk TV Ekonomi Piyasaları rahatlatan veri sonrası gümüş şahlandı!

Piyasaları rahatlatan veri sonrası gümüş şahlandı!

ABD istihdam verileri ve petrol fiyatlarındaki düşüş, gümüşü perşembe sabahı atağa kaldırdı. Haftalık kaybını silen emtiada gram fiyatı 90 lira sınırına dayanırken, faiz artırımı ihtimalinin zayıflaması yatırımcıyı emtialara yöneltti.

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Piyasaları rahatlatan veri sonrası gümüş şahlandı!
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Gümüş fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle Perşembe sabahı yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 83 TL'ye kadar gerileyen gümüşün gramı 90 TL sınırına dayanırken, 56 dolara kadar düşen ons gümüş de 60 dolara kadar yükseldi.

ABD'de faiz kararlarına yön verecek kritik verilerin piyasa öngörüleriyle örtüşmemesi, enflasyon ve faiz artırımı beklentilerini zayıflattı. Faiz artırımı ihtimalinin azalmasıyla yatırımcılar yeniden altın ve gümüş gibi güvenli liman emtialara yönelerek fiyatları yukarı taşıdı.

2 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 89,77₺ 89,80₺ %1.26 08:31
Ons Gümüş $ 59,79$ 59,81$ %1.16 08:31

2 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,57₺
Satış 89,62₺

2 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 59,71$
Satış 59,74$

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.157,37₺
Satış 6.164,70₺
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2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,69₺ 46,70₺ %0.20 08:31
Euro (EUR) 53,27₺ 53,28₺ %0.49 08:31
Sterlin (GBP) 62,16₺ 62,18₺ %0.26 08:31
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2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.351
Değişim %0,00

2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 60.746$
Değişim %1,01
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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