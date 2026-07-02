Altın fiyatları hareketlendi: Düşüşe ara verildi!
ABD istihdam sinyalleri ve düşen petrol fiyatları, perşembe sabahı altın fiyatlarını yükseltti. Fed başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon risklerinin azaldığını belirtmesiyle gözler bugün açıklanacak kritik verilere çevrildi.
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Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri ve gerileyen petrol fiyatlarının desteğiyle perşembe sabahına yükselişle başladı. Piyasalarda gözler, Fed'in para politikası rotasına dair yeni ipuçları vermesi beklenen ve bugün açıklanacak olan Haziran ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.
Fed Başkanı Kevin Warsh, Çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin ve risklerinin son haftalarda gerilediğini belirtti. Warsh, Fed'in enflasyonu %2 hedefine indirme konusundaki kararlılığını yineledi.
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi