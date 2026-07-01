Son dakika | Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması

Hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar altında ezilen milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine çevrilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığı zammı için topu Meclis'e attı.

Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Maaş zamlarını ve sosyal destek ödemelerindeki yeni tutarları doğrudan belirleyecek olan haziran ayı enflasyon rakamları, 3 Temmuz Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak.

AÇIKLAMA İÇİN YASAMA ORGANI İŞARET EDİLDİ

Milyonlarca kişinin gelirini tayin edecek bu veri öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan en düşük emekli aylıklarına dair bir değerlendirme geldi.

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işıkhan, nihai karar merci olarak yasama organını işaret etti. Işıkhan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur"

BEŞ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,60

Yılın ilk beş ayına ait istatistiklere bakıldığında; aylık enflasyon oranları ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18 ve mayıs ayında ise yüzde 1,71 şeklinde kayıt altına alındı. Bu verilerin birikimli toplamı yüzde 16,60'lık bir enflasyonu ortaya çıkardı. Böylece, haziran verisi açıklanmadan önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan yüzde 16,60'lık artış tabanı garantilenmiş oldu.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI NE OLACAK?

Piyasadaki 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen haziran ayı enflasyon beklenti anketinde ortalama tahmin yüzde 1,04 olarak ölçüldü. Şayet haziran ayı enflasyonu bu tahmine paralel gelirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı nihai zam oranının yüzde 17,81 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Memurlar ile memur emeklilerinin maaş artış hesaplaması ise toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı formülü üzerinden yürütülüyor. Yılın ikinci altı aylık dönemi için yüzde 7'lik bir toplu sözleşme zammı uygulanacak. Beş aylık enflasyon verileri ışığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 12,41'lik bir zam oranı oluşmuş durumda. Haziran ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun biçimde yüzde 1,04 olarak açıklanması halinde enflasyon farkı yüzde 6,13'e çıkacak ve böylelikle memur kesiminin toplam maaş artışı yüzde 13,56'da kalacak.