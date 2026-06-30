Son Dakika | UEFA Fenerbahçe'ye verilen cezayı açıkladı

UEFA, mali yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle inceleme altına aldığı Fenerbahçe hakkında kararını verdi.

7 MİLYON EUROLUK CEZA

UEFA Mali Kurulu, sarı-lacivertlilere, 7 milyon euro para cezası verdi. Kararın 2025 takvim yılı için kadro maliyet oranının yüzde 70’lik sınırı aşması nedeniyle verildiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa FC (İngiltere), Chelsea FC (İngiltere), Newcastle United FC (İngiltere), Nottingham Forest FC (İngiltere), OGC Nice (Fransa), RC Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), ACF Fiorentina (İtalya) ve Fenerbahçe SK (Türkiye) kulüplerinin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit etti.

Sonuç olarak, her kulübe, belirlenen limitin üzerindeki yüzde puanlarına ve kulübün kadro maliyet fazlalığının büyüklüğüne orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uygulandı.

NE OLMUŞTU?

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu geçtiğimiz ocak ayında 4 müfettiş ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte ile beraber Fenerbahçe'yi incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucunda Jose Mourinho ve Diego Carlos’la yapılan sözleşmelerde harcama limitlerinin aşıldığı tespit edildi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu transferinde de talimatlara aykırı hareket belirlendi. Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde yapılan düzeltme sonrasında limit aşımının boyutu arttı.