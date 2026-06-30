Süper Lig ekibi Mesut Özil'le resmen anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Ali Zeki Saruhan, "Rizespor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor altyapısının dünya futbolundaki yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, eski futbolcu Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı belirtildi.

İLK OLARAK TESİSLERİN EKSİKLERİ GİDERİLECEK

Yapılan anlaşma kapsamında Rizespor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam işbirliğine gidildiği aktarılan açıklamada, "Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rizespor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rizespor Akademiye aktarılması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

YERİNDE İNCELEYECEK

İşbirliği kapsamında Mesut Özil ve ekibinin Rize'ye gelerek çalışmalara başlayacağının aktarıldığı açıklamada, altyapı organizasyonunun yerinde inceleneceği, teknik değerlendirmelerin yapılacağı ve gelişim sürecine ilişkin yol haritasının belirleneceği kaydedildi.