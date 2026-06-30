Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi yapılmayacak! Yeni sistem geliyor

En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi yapılmayacak! Yeni sistem geliyor

Aylıkları düşük kalan emeklilere yönelik kök maaş düzenlemesi tarihe karışıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sistemiyle, en düşük emekli maaşlarına altı ayda bir genel zam yapılması uygulamasından vazgeçiliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi yapılmayacak! Yeni sistem geliyor
Son Güncelleme:

AKP'nin Sapanca'da düzenlenen istişare kampında masadaki temel gündem maddesi ekonomi oldu.

Enflasyon ve hayat pahalılığının ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği organizasyonda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularına yanıt vererek gelecek döneme ait ekonomik ve sosyal yol haritasını anlattı.

GETAD SİSTEMİ EKİM AYINDA MECLİS'TE

En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi yapılmayacak! Yeni sistem geliyor - Resim : 1

Gerçekleştirilen kampın en çok dikkat çeken kararı, dar gelirliler ve emekliler için uzun zamandır üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) modelinin hayata geçirileceği yönündeki açıklamalar oldu.

Milyonlarca memur ve emekli için kader günü: Cuma her şey netleşecekMilyonlarca memur ve emekli için kader günü: Cuma her şey netleşecek

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, bütçe planlama süreçleri halen devam eden GETAD sisteminin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Getirilmesi öngörülen bu yeni model, mevcut işleyişte çok köklü bir yapısal değişikliğe işaret ediyor.

ALTI AYDA BİR ZAM YERİNE HANE GELİRİ KRİTERİ

Planlanan yeni sistemle birlikte, en düşük emekli maaşına altı ayda bir genel yasal düzenlemeler vasıtasıyla zam yapılması uygulaması geride bırakılacak.

SGK uzmanı açıkladı: Bazı emekliler için sıfır zam tehlikesiSGK uzmanı açıkladı: Bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi

Yeni dönemde doğrudan ihtiyaç sahibi haneler hedef alınacak ve sistem tamamen hanedeki kişi başına düşen geliri temel alacak. Öngörülen kritere göre; bir hanede kişi başına düşen gelir tutarı asgari ücretin üçte ikisinin altında kalıyorsa, söz konusu eksik gelir devlet tarafından tamamlanacak.

ŞİMŞEK'TEN ÜÇ AYAKLI STRATEJİ AÇIKLAMASI

En düşük emekli aylığına zam düzenlemesi yapılmayacak! Yeni sistem geliyor - Resim : 4

İki gün boyunca devam eden toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye yönelik soru ve eleştirilerini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunların çözümü adına üç ana sütun üzerine kurdukları stratejiyi şu sözlerle özetledi:

"Fahiş seviyelere ulaşan kira ve konut fiyatları, sosyal konut projelerinin ülke çapında hızlandırılıp yaygınlaştırılmasıyla çözüme kavuşturulacak. İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılarak üretim kapasitesi ve mevcut istihdam korunacak. Emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı, doğrudan hane gelirini güvence altına alan GETAD sistemiyle çözülecek."

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Emekli Ekonomi Mehmet Şimşek Maaş Zam Enflasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro