Milyonlarca memur ve emekli için kader günü: Cuma her şey netleşecek

Yüksek enflasyon sebebiyle Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin ve dar gelirli kesimin satın alma gücü günden güne erirken, tüm dikkatler 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan haziran ayı enflasyon istatistiklerine odaklandı.

TÜİK'in cuma günü saat 10.00 itibarıyla duyuracağı enflasyon rakamları, memurların ve emeklilerin temmuz döneminde elde edeceği net zam oranını kesin olarak belirleyecek.

Siyasi iktidar cephesinde en düşük emekli aylıklarına yansıtılacak artışa dair yürütülen teknik hazırlıklar bütünüyle tamamlandı. Ancak refah payı ya da bir iyileştirme söz konusu değil.

İLK 5 AYLIK VERİ NETLEŞTİ, GÖZLER HAZİRAN AYINDA

Açıklanmış olan ilk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 16,60 oranındaki zam hakkı şimdiden kesinlik kazandı.

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, haziran ayına ait tüketici enflasyonunun yüzde 1,30 ile yüzde 1,40 bandında gerçekleşmesini tahmin ediyor. Bu öngörülerin hayata geçmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere temmuz ayında uygulanacak toplam zam oranının yüzde 18,20 seviyesine varması bekleniyor.

YENİ KANUN TEKLİFİ ŞART

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuat hükümlerine göre, enflasyon kaynaklı maaş artışları sadece emeklilerin ham (kök) aylıklarına yansıtılabiliyor.

Bu yasal işleyiş nedeniyle, halihazırda uygulanmakta olan 20 bin Türk Lirası (TL) tutarındaki en düşük emekli aylığında herhangi bir yükseliş sağlanabilmesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına yeni bir kanun teklifinin getirilmesi yasal bir zorunluluk taşıyor.

REFAH PAYI YOK, HESAP ENFLASYONA ENDEKSLİ

Bu takvim yılı içinde emekli maaş ödemelerine herhangi bir refah payı ilave edilmesi öngörülmüyor. İktidar kanadından gelen açıklamalar da bunu doğruluyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zam konusunda yasaya göre hareket edileceğini açıklamıştı. Bu da daha önce yapılan, "yasaya göre enflasyon harici zam yapılması mümkün değil" açıklamalarını destekleyen bir çıkış oldu.

En düşük emekli taban aylığına yapılacak artışa yönelik hazırlanan yasal taslakta, TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık resmi enflasyon oranının doğrudan taban maaşa yansıtılması formülü benimsendi.

Bu senaryonun yasalaşması halinde, en düşük emekli aylığının temmuz ayından itibaren yaklaşık 23 bin 650 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Siyasi iktidarın, gelecek yıl itibarıyla "seçim ekonomisi" politikalarını devreye almayı ve emekli maaşlarındaki daha belirgin ve yüksek oranlı artışları ise o süreçte gündeme taşımayı planladığı ifade ediliyor.