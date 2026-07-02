Borsa İstanbul'da günlerdir süren düşüş serisi bitti
Geçtiğimiz haftadan bu yana aralıksız düşen Borsa İstanbul, negatif trendi kırarak yönünü yukarı çevirdi. Günler sonra ilk kez yükselişle kapanarak haftalık görünümünü pozitife döndüren BIST 100 endeksi, yeni güne de primli başladı.
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Geçtiğimiz haftanın başından bu yana aralıksız düşüş seyrinde olan Borsa İstanbul, nihayet negatif trendi kırarak yönünü yukarı çevirdi. Günlerdir süren kayıpların ardından ilk kez günü yükselişle tamamlamayı başaran BIST 100 endeksi, %1,62 oranında değer kazanarak 228,77 puanlık artış kaydetti ve seansı 14 bin 350,60 puandan kapattı. Bu sert toparlanmayla birlikte haftalık bazdaki görünümünü de pozitife döndüren endeks, son bir haftada %0,65'lik bir artış oranına ulaştı.
Piyasalarda esen bu olumlu hava, Perşembe gününün açılış seansına da yansıdı. Yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta %0,22 oranında değer kazanarak 31,46 puan yükseldi ve güne 14 bin 382,06 puandan başlangıç yaptı.
2 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.434
|Günlük değişim
|%0.58
|Gün içi düşük
|14.382
|Gün içi yüksek
|14.475
|Önceki kapanış
|14.351
|Saat
|11:38
2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BETAE
|48,40
|%10,00
|INTEK
|287,50
|%9,32
|ISBTR
|640.000,00
|%9,28
|KLNMA
|10,60
|%7,07
|QNBFK
|46,28
|%6,59
2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SMART
|30,60
|%-9,95
|BRMEN
|17,46
|%-5,62
|INFO
|6,60
|%-4,49
|BURVA
|985,50
|%-3,85
|SEKUR
|10,01
|%-3,75
2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|330,50
|234.416.048,50
|PRZMA
|71,00
|81.432.385,00
|ASELS
|372,50
|76.804.285,00
|SASA
|2,44
|57.059.629,36
|EKDMR
|67,30
|40.481.084,60
2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,69₺
|46,70₺
|%0.21
|11:38
|Euro (EUR)
|53,42₺
|53,43₺
|%0.77
|11:38
|Sterlin (GBP)
|62,48₺
|62,49₺
|%0.77
|11:38
2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.77
|Motorin
|64.61
|LPG
|31.99
2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi