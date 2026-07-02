Borsa İstanbul'da günlerdir süren düşüş serisi bitti

Geçtiğimiz haftanın başından bu yana aralıksız düşüş seyrinde olan Borsa İstanbul, nihayet negatif trendi kırarak yönünü yukarı çevirdi. Günlerdir süren kayıpların ardından ilk kez günü yükselişle tamamlamayı başaran BIST 100 endeksi, %1,62 oranında değer kazanarak 228,77 puanlık artış kaydetti ve seansı 14 bin 350,60 puandan kapattı. Bu sert toparlanmayla birlikte haftalık bazdaki görünümünü de pozitife döndüren endeks, son bir haftada %0,65'lik bir artış oranına ulaştı.

Piyasalarda esen bu olumlu hava, Perşembe gününün açılış seansına da yansıdı. Yeni güne hafif alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta %0,22 oranında değer kazanarak 31,46 puan yükseldi ve güne 14 bin 382,06 puandan başlangıç yaptı.

2 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BETAE 48,40 %10,00 INTEK 287,50 %9,32 ISBTR 640.000,00 %9,28 KLNMA 10,60 %7,07 QNBFK 46,28 %6,59

2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SMART 30,60 %-9,95 BRMEN 17,46 %-5,62 INFO 6,60 %-4,49 BURVA 985,50 %-3,85 SEKUR 10,01 %-3,75

2 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 330,50 234.416.048,50 PRZMA 71,00 81.432.385,00 ASELS 372,50 76.804.285,00 SASA 2,44 57.059.629,36 EKDMR 67,30 40.481.084,60

2 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.77 Motorin 64.61 LPG 31.99

2 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI