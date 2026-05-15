Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Haftalık kazancın tamamı silindi: Gümüş serbest düşüşe geçti

Hafta ortasında 89,31 dolara kadar fırlayan ons gümüş, cuma sabahına serbest düşüşle başladı. Biriken kazançlar neredeyse sıfırlandı. Gram gümüş yüzde 2,38 değer kaybıyla 119,06 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 2,37 düşüşle 81,48 dolara geriledi.

Hafta başında sert bir şekilde yükselen gümüş fiyatları, cuma sabahına serbest düşüşle başladı. Hafta başında ortalama 80 dolardan işlem gören ons gümüş, hafta ortasında 89,31 dolara kadar yükselmişti. Grma gümüş ise 130,31 TL'yi görmüştü

Dün saat 15:00 sonrası düşüş trendine geçen gümüş fiyatları hızını alamadı. Gram gümüş bugün yüzde2,38 oranında gerileyerek 119,06 TL'yi, ons gümüş ise yüzde 2,37 gerileyerek 81,48 doları gördü. Bir haftada yaşanan kazançlar neredeyse sıfırlandı.

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 119,06 TL
  • Ons gümüş (satış): 81,48 $

15 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 118,97 TL 119,06 TL -%2,38 07:03
Ons gümüş 81,41 $ 81,48 $ -%2,37 07:17

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 14 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 123,57 TL 119,06 TL -4,51 TL
Ons gümüş (satış) 84,79 $ 81,48 $ -3,31 $

15 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,97 TL

Gram gümüş satış: 119,06 TL

15 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 81,41 $

Ons gümüş satış: 81,48 $

15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.754,66 TL

Gram altın satış: 6.755,55 TL

15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5300 TL

Dolar satış: 45,5461 TL

Euro alış: 53,1187 TL

Euro satış: 53,1881 TL

Sterlin alış: 60,9411 TL

Sterlin satış: 61,0578 TL

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
