Altında kırmızı alarm: Artık kaderine mahkum

Trump-Şi görüşmesi borsalara can suyu olurken altın sert geriledi. Enflasyon kaygısıyla altından kaçan yatırımcılar fiyatları aşağı çekti. Gram altın yüzde 0,56 değer kaybıyla 6.755,55 TL'ye, ons altın yüzde 0,77 düşüşle 4.615,04 dolara geriledi.

Altın fiyatlarında kriz senaryosu etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın, Çin başkanı Şi Jinping ile görüşmesi Amerikan borsalarına yararken, altın fiyatları yerle bir oldu. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bir sonuca varamaması ise petrol fiyatlarını uçurdu, ABD'li yatırımcılar enflasyon korkuları ile altın yatırımından kaçmaya başladı.

Bu sabah gram altın yüzde 0,56 oranında değer kaybederek 6 bin 800 TL'nin altına düştü, 6.755,55 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 0,77 değer kaybı ile 4 bin 615,04 dolardan satışa sunuluyor. Ons altın, son bir ayda toplam yüzde 4,73 değer kaybı yaşadı.

15 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.755,55 TL
  • Ons altın (satış): 4.615,04 $

15 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.754,66 TL 6.755,55 TL -%0,56 06:47
Ons altın $ 4.614,42 $ 4.615,04 $ -%0,77 07:03
Çeyrek altın TL 10.925,00 TL 11.035,00 TL -%0,59 06:47
Yarım altın TL 21.850,00 TL 22.063,00 TL -%0,59 06:47
Tam altın TL 43.463,83 TL 44.318,24 TL -%0,22 17:00
Cumhuriyet altını TL 43.566,00 TL 43.985,00 TL -%0,59 06:47
Külçe altın ($/kg) 149.200,00 $ 149.300,00 $ -%0,07 17:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 14 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.843,40 TL 6.755,55 TL -87,85 TL
Ons altın (satış) 4.685,06 $ 4.615,04 $ -70,02 $

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,87 TL

Gram gümüş satış: 118,97 TL

15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5300 TL

Dolar satış: 45,5461 TL

Euro alış: 53,1187 TL

Euro satış: 53,1881 TL

Sterlin alış: 60,9411 TL

Sterlin satış: 61,0578 TL

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
