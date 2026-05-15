Altında kırmızı alarm: Artık kaderine mahkum
Trump-Şi görüşmesi borsalara can suyu olurken altın sert geriledi. Enflasyon kaygısıyla altından kaçan yatırımcılar fiyatları aşağı çekti. Gram altın yüzde 0,56 değer kaybıyla 6.755,55 TL'ye, ons altın yüzde 0,77 düşüşle 4.615,04 dolara geriledi.
Altın fiyatlarında kriz senaryosu etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın, Çin başkanı Şi Jinping ile görüşmesi Amerikan borsalarına yararken, altın fiyatları yerle bir oldu. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bir sonuca varamaması ise petrol fiyatlarını uçurdu, ABD'li yatırımcılar enflasyon korkuları ile altın yatırımından kaçmaya başladı.
Bu sabah gram altın yüzde 0,56 oranında değer kaybederek 6 bin 800 TL'nin altına düştü, 6.755,55 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 0,77 değer kaybı ile 4 bin 615,04 dolardan satışa sunuluyor. Ons altın, son bir ayda toplam yüzde 4,73 değer kaybı yaşadı.
15 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.755,55 TL
- Ons altın (satış): 4.615,04 $
15 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.754,66 TL
|6.755,55 TL
|-%0,56
|06:47
|Ons altın $
|4.614,42 $
|4.615,04 $
|-%0,77
|07:03
|Çeyrek altın TL
|10.925,00 TL
|11.035,00 TL
|-%0,59
|06:47
|Yarım altın TL
|21.850,00 TL
|22.063,00 TL
|-%0,59
|06:47
|Tam altın TL
|43.463,83 TL
|44.318,24 TL
|-%0,22
|17:00
|Cumhuriyet altını TL
|43.566,00 TL
|43.985,00 TL
|-%0,59
|06:47
|Külçe altın ($/kg)
|149.200,00 $
|149.300,00 $
|-%0,07
|17:01
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|14 Mayıs 2026
|15 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.843,40 TL
|6.755,55 TL
|-87,85 TL
|Ons altın (satış)
|4.685,06 $
|4.615,04 $
|-70,02 $
