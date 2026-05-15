Altın fiyatlarında kriz senaryosu etkili olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın, Çin başkanı Şi Jinping ile görüşmesi Amerikan borsalarına yararken, altın fiyatları yerle bir oldu. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bir sonuca varamaması ise petrol fiyatlarını uçurdu, ABD'li yatırımcılar enflasyon korkuları ile altın yatırımından kaçmaya başladı.

Bu sabah gram altın yüzde 0,56 oranında değer kaybederek 6 bin 800 TL'nin altına düştü, 6.755,55 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise yüzde 0,77 değer kaybı ile 4 bin 615,04 dolardan satışa sunuluyor. Ons altın, son bir ayda toplam yüzde 4,73 değer kaybı yaşadı.

15 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET