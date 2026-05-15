Enflasyon korkusu dolar kurunu uçurdu. En son nisan ayının sonunda 99 puanı gören dolar endeksi fırladı, 99,057 puana çıktı. MB desteği ile dizgilenen dolar kuru, bir gecede 11 kuruş arttı, şu anda rekor 45,5484 TL'den işlem görüyor.

Değer kazanan dolar karşısında euro yüzde 0,15 değer kaybetti. 11 Mayıs Pazartesi 53,5247 TL'ye kadar yükselen euro haftanın geri kalanında kayıpları sürdürse de bugün yüzde 0,05 artışla 53,1818 TL'den işlem görüyor.

Yine hafta başında 61,9418 TL'ye kadar yükselen sterlin de kayıplarına devam ettikten sonra bu sabah yüzde 0,01 artış ile 61,0496 TL'den işlem görüyor.

15 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

Dolar (satış): 45,5484 TL

Euro (satış): 53,1818 TL

Sterlin (satış): 61,0496 TL

15 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,5269 45,5484 %0,26 07:37 Euro (EUR) 53,1160 53,1818 %0,05 07:37 Sterlin (GBP) 60,9316 61,0496 %0,01 07:37

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 14 Mayıs 2026 15 Mayıs 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,4349 TL 45,5484 TL +0,1135 TL Euro (EUR) (satış) 53,1724 TL 53,1818 TL +0,0094 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,4201 TL 61,0496 TL -0,3705 TL

15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.754,66 TL

Gram altın satış: 6.755,55 TL

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,97 TL

Gram gümüş satış: 119,06 TL

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

