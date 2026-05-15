Hürmüz belirsizliği petrol fiyatlarını yukarı taşıyor
Benzine gelen son zamdan sonra pompa fiyatları bugün sabit kaldı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrolü hareketlendiriyor: Brent petrol bugün yüzde 0,98 yükselişle 110 dolara ulaştı.
Akaryakıt fiyatları bugün sabit kaldı. Benzine gelen zam sonrası bugün tabelalarda değişiklik yaşanmadı.
Hafta boyunca dalgalanan petrol fiyatları ise bugün tekrar yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları yüzde 0,98 oranında yükselerek 110 dolara ulaştı. Hürmüz Boğazı hakkında belirsizliğin sürmesi ile petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,95 TL
|Motorin
|67,40 TL
|LPG
|33,89 TL
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,80 TL
|Motorin
|67,25 TL
|LPG
|33,29 TL
15 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,91 TL
|Motorin
|68,51 TL
|LPG
|33,87 TL
15 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,19 TL
|Motorin
|68,78 TL
|LPG
|33,69 TL
15 MAYIS 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 64,95 TL
İstanbul Anadolu: 64,80 TL
Ankara: 65,91 TL
İzmir: 66,19 TL
15 MAYIS 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 67,40 TL
İstanbul Anadolu: 67,25 TL
Ankara: 68,51 TL
İzmir: 68,78 TL
15 MAYIS 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 33,89 TL
İstanbul Anadolu: 33,29 TL
Ankara: 33,87 TL
İzmir: 33,69 TL
15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.754,66 TL
Gram altın satış: 6.755,55 TL
15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 118,97 TL
Gram gümüş satış: 119,06 TL
15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,5269 TL
Dolar satış: 45,5484 TL
Euro alış: 53,1160 TL
Euro satış: 53,1818 TL
Sterlin alış: 60,9316 TL
Sterlin satış: 61,0496 TL
15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
15 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
15 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum