Hürmüz belirsizliği petrol fiyatlarını yukarı taşıyor

Benzine gelen son zamdan sonra pompa fiyatları bugün sabit kaldı. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrolü hareketlendiriyor: Brent petrol bugün yüzde 0,98 yükselişle 110 dolara ulaştı.

Akaryakıt fiyatları bugün sabit kaldı. Benzine gelen zam sonrası bugün tabelalarda değişiklik yaşanmadı.

Hafta boyunca dalgalanan petrol fiyatları ise bugün tekrar yükselişe geçti. Brent petrol fiyatları yüzde 0,98 oranında yükselerek 110 dolara ulaştı. Hürmüz Boğazı hakkında belirsizliğin sürmesi ile petrol fiyatları ve enflasyon beklentileri yükselmeye devam ediyor.

15 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,95 TL
Motorin 67,40 TL
LPG 33,89 TL

15 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,80 TL
Motorin 67,25 TL
LPG 33,29 TL

15 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,91 TL
Motorin 68,51 TL
LPG 33,87 TL

15 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,19 TL
Motorin 68,78 TL
LPG 33,69 TL

15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.754,66 TL

Gram altın satış: 6.755,55 TL

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,97 TL

Gram gümüş satış: 119,06 TL

15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5269 TL

Dolar satış: 45,5484 TL

Euro alış: 53,1160 TL

Euro satış: 53,1818 TL

Sterlin alış: 60,9316 TL

Sterlin satış: 61,0496 TL

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
