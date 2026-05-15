Kripto paralarda son 24 saatte yollar ayrıldı. 78 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin sert bir yükselişle 80 bin doların üstünü tekrar gördü. En yüksek noktada 82 bin 005,96 doları gördükten sonra düşüşe geçen coin, 80 bin 519,72 seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin'de yaşanan artışa karşın Ethereum kan kaybetmeye devam ediyor. 2 bin 237,75 dolarda son 1 ayın dibini gören coin, son 24 saatte yüzde 0,63 değer kaybederek 2 bin 253,03 dolar seviyesinde izliyor.

15 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin (BTC): $80.519,72 (%+0,96)

Ethereum (ETH): $2.253,03 (%-0,63)

Toplam piyasa değeri: 2,67 trilyon $

24s toplam hacim: 109,35 milyar $

Saat: 09:32

15 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $80.519,72 %+0,96 $79.193,82 $82.005,96 44,58 milyar $ Ethereum (ETH) $2.253,03 %-0,63 $2.237,75 $2.317,95 19,51 milyar $

15 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Hyperliquid (HYPE) 45,77 $ +%16,98 XDC Network (XDC) 0,03566 $ +%12,07 Flare (FLR) 0,009499 $ +%9,79 币安人生 (币安人生) 0,4169 $ +%6,04 Venice Token (VVV) 14,10 $ +%5,54

15 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % BUILDon (B) 0,4705 $ -%12,94 Terra Classic (LUNC) 0,00007462 $ -%8,85 Internet Computer (ICP) 2,75 $ -%8,12 Celestia (TIA) 0,4436 $ -%4,88 Sui (SUI) 1,15 $ -%4,54

15 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.754,66 TL

Gram altın satış: 6.755,55 TL

15 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 118,97 TL

Gram gümüş satış: 119,06 TL

15 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,5269 TL

Dolar satış: 45,5484 TL

Euro alış: 53,1160 TL

Euro satış: 53,1818 TL

Sterlin alış: 60,9316 TL

Sterlin satış: 61,0496 TL

15 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

15 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

