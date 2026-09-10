Borsa İstanbul işlem hacmi rekorundan sonra yeni güne de primle girdi

Borsa İstanbul'da hafta ortasında yaşanan satıcılı başlangıç kalıcı olmadı. Açılıştaki kayıpların ardından hızla toparlanan BIST 100 endeksi, güçlü alımlarla yükseliş trendini sürdürdü.
Çarşamba seansında yüzde 0,70 oranında değer kazanan endeks, 100,23 puanlık artışla günü 14 bin 505,48 puandan tamamladı. Gün genelinde yaşanan yoğun yabancı ve yerli ilgisiyle birlikte 328,6 milyar liralık işlem hacmine ulaşılırken, tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekoru kırıldı.
Üst üste gelen alım dalgasıyla birlikte BIST 100 endeksi haftalık değer kazancını yüzde 4,11'e, aylık getirisini ise yüzde 5,84 seviyesine taşıyarak kayıplarını tamamen telafi etti.
Haftanın dördüncü işlem günü olan 10 Eylül Perşembe seansına ise Borsa İstanbul alıcılı seyrini koruyarak başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 oranında artışla 14 bin 550,67 puana çıktı.
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