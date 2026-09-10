Borsa İstanbul işlem hacmi rekorundan sonra yeni güne de primle girdi

Borsa İstanbul'da hafta ortasında yaşanan satıcılı başlangıç kalıcı olmadı. Açılıştaki kayıpların ardından hızla toparlanan BIST 100 endeksi, güçlü alımlarla yükseliş trendini sürdürdü.

Çarşamba seansında yüzde 0,70 oranında değer kazanan endeks, 100,23 puanlık artışla günü 14 bin 505,48 puandan tamamladı. Gün genelinde yaşanan yoğun yabancı ve yerli ilgisiyle birlikte 328,6 milyar liralık işlem hacmine ulaşılırken, tüm zamanların en yüksek işlem hacmi rekoru kırıldı.

Üst üste gelen alım dalgasıyla birlikte BIST 100 endeksi haftalık değer kazancını yüzde 4,11'e, aylık getirisini ise yüzde 5,84 seviyesine taşıyarak kayıplarını tamamen telafi etti.

Haftanın dördüncü işlem günü olan 10 Eylül Perşembe seansına ise Borsa İstanbul alıcılı seyrini koruyarak başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 45,19 puan ve yüzde 0,31 oranında artışla 14 bin 550,67 puana çıktı.

10 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

10 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KTLEV 41,82 %9,99 PEKGY 11,93 %9,95 BVSAN 146,50 %9,49 JANTS 17,32 %9,07 HRKET 92,70 %7,73

10 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ANELE 197,40 %-9,99 ODINE 868,00 %-9,96 MANAS 32,00 %-9,91 ALVES 1,20 %-9,77 PASEU 106,00 %-8,30

10 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) KTLEV 41,82 189.564.790,68 PEKGY 11,93 170.228.668,94 MANAS 32,00 111.965.632,00 PASEU 106,00 109.268.510,00 AKBNK 73,25 104.119.454,50

10 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

10 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.01 Motorin 88.98 LPG 34.99

10 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI